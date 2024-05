TvBlog consiglia i programmi della sera in tv: oggi, 31 maggio 2024

I consigli di TvBlog sui programmi di questa sera in tv, 31 maggio 2024: RTL 102.5, Radio Zeta con Tv8 e Sky Uno insieme per Future Hits Live

TvBlog anche oggi, 31 maggio 2024, vi offre i suoi consigli sulle proposte più interessanti delle prime serate su alcune delle reti generaliste, tematiche e satellitari. Quali sono i programmi della sera in tv? Ve lo diciamo noi!

Per assicurarti di non perdere nessuno degli altri programmi in onda stasera in tv, ti consigliamo di consultare la guida tv completa.

I programmi della sera in tv, 31 maggio 2024: canali generalisti

Rai 2 – Veloce – La leggenda della Motor Valley (21:30) : In Emilia-Romagna, tra Piacenza e Cattolica, esiste un distretto industriale e culturale, noto a livello mondiale, dove sono nate e hanno tuttora sede alcune delle industrie automobilistiche e motociclistiche più importanti al mondo, come Ferrari, Maserati, Pagani, Lamborghini, Ducati, Dallara ed Energica.

(21.15) : Italia 1 – Top Gun (21:20)

(21:20) TV8/RTL 102.5/Radio Zeta/Sky Uno – Future Hits Live 2024 (20.30)

I programmi della sera in tv, 31 maggio 2024: canali tematici

Rai Movie (ch. 24) – Facciamo l’amore (21.15) : .

(21.15) : . Twentyseven (ch. 27) – Viaggio nell’Isola misteriosa (film, 21:10) : .

I programmi della sera in tv, 31 maggio 2024: canali satellitari

Sky Cinema Uno (ch. 108/NOW) – Yesterday (ch. 108/NOW)

Sky Cinema Romance (ch. 307/NOW) – Che c’è di nuovo (film, 21:15)

(film, 21:15) Sky Cinema Comedy (ch. 309/NOW) – Non succede, ma se succede (film, 21:00)