TvBlog consiglia i programmi della sera in tv: oggi, 25 maggio 2024

TvBlog anche oggi, 25 maggio 2024, vi offre i suoi consigli sulle proposte più interessanti delle prime serate su alcune delle reti generaliste, tematiche e satellitari. Quali sono i programmi della sera in tv? Ve lo diciamo noi!

Per assicurarti di non perdere nessuno degli altri programmi in onda stasera in tv, ti consigliamo di consultare la guida tv completa.

IN AGGIORNAMENTO

I programmi della sera in tv, 25 maggio 2024: canali generalisti

Rai 1 – La nostra Raffaella (21:30) : Un documentario per ricordare una straordinaria artista che ha reso grande la Rai.

(21:30) : Un documentario per ricordare una straordinaria artista che ha reso grande la Rai. Canale 5 – L’album di Amici (21.15) : Il percorso degli allievi di Amici dell’edizione 2024. L’arte e’ talento, impegno ed emozione e i sogni possono avverarsi

(21.15) : Il percorso degli allievi di Amici dell’edizione 2024. L’arte e’ talento, impegno ed emozione e i sogni possono avverarsi La7 – In altre parole Sabato (20.35) Massimo Gramellini conduce un ‘rototalk’ in cui le notizie, i fatti e le storie della settimana si intrecciano con personaggi dell’attualita’, dello spettacolo e della cultura

I programmi della sera in tv, 25 maggio 2024: canali tematici

Rai Movie (ch. 24) – La stranezza (film, 21.10) : Agrigento, 1920. Luigi Pirandello si trova in Sicilia per festeggiare il compleanno dell’amico Giovanni Verga quando s’imbatte in due becchini che sono anche attori dilettanti, Nofrio e Bastiano. I due stanno allestendo uno spettacolo teatrale al quale l’autore si appassiona. Grazie alla frequentazione della sgangherata compagnia il drammaturgo supera un blocco creativo, e riuscirà a comporre “Sei personaggi in cerca d’autore”

(film, 21.10) : Agrigento, 1920. Luigi Pirandello si trova in Sicilia per festeggiare il compleanno dell’amico Giovanni Verga quando s’imbatte in due becchini che sono anche attori dilettanti, Nofrio e Bastiano. I due stanno allestendo uno spettacolo teatrale al quale l’autore si appassiona. Grazie alla frequentazione della sgangherata compagnia il drammaturgo supera un blocco creativo, e riuscirà a comporre “Sei personaggi in cerca d’autore” Twentyseven (ch. 27) – Le streghe di Eastwick (film, 21:15) : Alexandra, Jane e Sukie vivono sperando nell’uomo dei sogni. Quando incontrano l’eccentrico e ricco Daryl cedono al suo fascino ma non tutto ciò che luccica è oro.

I programmi della sera in tv, 25 maggio 2024: canali satellitari

Sky Cinema Uno (ch. 301/NOW) – Barbie (ch. 301/NOW)

Sky Cinema Romance (ch. 307/NOW) – Lei mi parla ancora (film, 21:00) Pupi Avati dirige Renato Pozzetto e un grande cast nel film Sky Original ispirato al romanzo di Giuseppe Sgarbi. Dopo la morte della moglie, un uomo ripercorre la storia d’amore di una vita.

(film, 21:00) Pupi Avati dirige Renato Pozzetto e un grande cast nel film Sky Original ispirato al romanzo di Giuseppe Sgarbi. Dopo la morte della moglie, un uomo ripercorre la storia d’amore di una vita. Sky Cinema Comedy (ch. 309/NOW) – Figli (film, 22:40) Grande successo Vision Distribution con Paola Cortellesi e Valerio Mastandrea, tratto dal monologo di Mattia Torre sulla quotidiana lotta delle coppie che crescono più di un figlio.