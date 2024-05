TvBlog consiglia i programmi della sera in tv: oggi, 24 maggio 2024

I consigli di TvBlog sui programmi di questa sera in tv, 24 maggio 2024: su La7 ritorna Propaganda Live in prima serata.

TvBlog anche oggi, 24 maggio 2024, vi offre i suoi consigli sulle proposte più interessanti delle prime serate su alcune delle reti generaliste, tematiche e satellitari. Quali sono i programmi della sera in tv? Ve lo diciamo noi!

Per assicurarti di non perdere nessuno degli altri programmi in onda stasera in tv, ti consigliamo di consultare la guida tv completa.

I programmi della sera in tv, 24 maggio 2024: canali generalisti

Rai 3 – Io lo so chi siete (21:30) La Rai ricorda Antonino Agostino, un uomo che ha continuato senza sosta a lottare per ottenere verità e giustizia, portando il suo impegno sociale nelle scuole con quella sua lunga barba bianca e la volontà di onorare la memoria di suo figlio.

La7 – Propaganda Live (21.15) : Ospiti di questa puntata Nando dalla Chiesa, Francesca Mannocchi nel suo reportage "Il cielo sopra Gaza", il cantante americano José James, Salvo di Paola e Simonetta Musitano

(21.15) : Ospiti di questa puntata Nando dalla Chiesa, Francesca Mannocchi nel suo reportage “Il cielo sopra Gaza”, il cantante americano José James, Salvo di Paola e Simonetta Musitano NOVE – I migliori Fratelli di Crozza (21.30) I momenti più esilaranti di questa stagione dello spettacolo di Maurizio Crozza.

I programmi della sera in tv, 24 maggio 2024: canali tematici

Rai Movie (ch. 24) – La magnifica preda (film, 21.10) È Marilyn Monroe la protagonista del film per il mini-ciclo dedicato alla diva delle dive.

(film, 21.10) È Marilyn Monroe la protagonista del film per il mini-ciclo dedicato alla diva delle dive. Twentyseven (ch. 27) – Nonno scatenato (film, 21:15) : Robin Williams è un prete che costringe una coppia a superare un rigoroso corso prematrimoniale per testare la loro affinità.

(film, 21:15) : Robin Williams è un prete che costringe una coppia a superare un rigoroso corso prematrimoniale per testare la loro affinità.

I programmi della sera in tv, 24 maggio 2024: canali satellitari

Sky Cinema Collection (ch. 303/NOW) – Mangia, prega, ama (ch. 303/NOW)

Sky Cinema Romance (ch. 304/NOW) – What Women Want – Quello che le donne vogliono (film, 21:00) Mel Gibson ed Helen Hunt in una spiritosa commedia. Dopo un incidente domestico, un pubblicitario scopre di saper leggere nella mente delle donne. Un potere che scatenerà spassosi equivoci.