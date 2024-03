TvBlog consiglia i programmi della sera in tv: oggi, 18 marzo 2024

TvBlog anche oggi, 18 marzo 2024, vi offre i suoi consigli sulle proposte più interessanti delle prime serate su alcune delle reti generaliste, tematiche e satellitari. Quali sono i programmi della sera in tv? Ve lo diciamo noi!

Per assicurarti di non perdere nessuno degli altri programmi in onda stasera in tv, ti consigliamo di consultare la guida tv completa.

I programmi della sera in tv, 18 marzo 2024: canali generalisti

Rai 2 – Boss in incognito

La7 – La torre di babele (film, 21:20): In questa puntata le verità nascoste dei tanti documenti conservati nel deposito sotterraneo dell’archivio segreto vaticano.

Tv8 – Bruno Barbieri – 4 Hotel (21:35): Pet Friendly, si torna in Romagna: i protagonisti sono ospiti speciali ed esigenti. Chi vincera' la sfida come miglior hotel Pet Friendly della riviera romagnola?

I programmi della sera in tv, 18 marzo 2024: canali tematici

Rai 4 (ch. 21) – Walter : (film, 21:20) Goran e la sua squadra di scassinatori sono pronti per un nuovo colpo, un lavoretto di routine che ha come obiettivo svaligiare la gioielleria di un ipermercato. Ma il gruppo di ladri non ha calcolato Walter, il nuovo guardiano notturno dell’edificio, un ex signore della guerra in Africa che svolge il suo lavoro con estremo senso del dovere.

Rai Storia (ch. 54) – Felicita Colombo : (film, 21:15) La commedia è una sorta di Romeo e Giulietta in chiave novecentesca. Felicita Colombo è una commerciante che si è fatta da sé, titolare di una rinomata "salumeria", vedova e con una figlia diciottenne innamorata ricambiata del figlio di un nobile, il Conte Scotti.

Twentyseven (ch. 27) – Dave – Presidente per un giorno : (film, 21:15) Il Presidente degli Stati Uniti muore e per evitare uno scandalo viene sostituito da un suo sosia: il tranquillo e onesto Dave. Con Kevin Kline, Sigourney Weaver.

I programmi della sera in tv, 18 marzo 2024: canali satellitari

Sky Cinema Uno (ch. 301/NOW) – The Flash (ch. 301/NOW) –

Sky Cinema Family (ch. 304/NOW) – Rosanero (ch. 304/NOW) –

Sky Cinema Romance (ch. 307/NOW) – Non mollare mai (film, 21:00) Zachary Levi in un biopic con Anna Paquin e Dannis Quaid. La storia di Kurt Warner, dagli inizi come commesso in un supermarket a quarterback per la NFL e miglior giocatore del Super Bowl.