Tv8, torna alla direzione Antonella D’Errico. Lascia Remo Tebaldi

Cambio al vertice per Tv8, dove torna alla guida Antonella D’Errico, la madre del canale free del gruppo Sky, che subentra a Remo Tebaldi, l’attuale direttore in carica. Avvicendamento che ha il sapore di un “come back”, un ritorno al passato, alle origini di quella che è la storia di Tv8.

Tebaldi lascerebbe intanto l’azienda, pur continuando a collaborare con la direzione Programming, guidata da Nicola Meccanico (i due fra l’altro nelle scorse ora avevano fatto pervenire il proprio supporto a Costanza Rizzacasa d’Orsogna per la vicenda legata alla sua partecipazione nella puntata di giovedì scorso a Ogni Mattina).

Da Sky vengono riconosciute a Remo Tebaldi le sue capacità, che hanno contribuito, secondo quando affermato dall’azienda in un comunicato, “in modo significativo allo sviluppo del business, grazie alle sue competenze trasversali”. Per lui una lunga carriera a Sky, che l’ha visto occuparsi dalla direzione marketing alle vendite alla gestione di format come X Factor e Italia’s Got Talent.

Tv8 torna invece nelle mani di Antonella D’Errico, che ha segnato con la sua direzione i primi anni del canale, tornando ora con una precisa missione: guidare “l’integrazione della proposta editoriale attraverso una visione strategica complementare dei canali pay e free”. Un compito indubbiamente complesso, che però vede sicuramente nella D’Errico una delle migliori possibili artefici di questo complicato lavoro.

La Tv8 che Antonella D’Errico eredita è un canale ancora alla continua ricerca di un’identità, nella quale giocherà probabilmente un ruolo fondamentale la necessaria riorganizzazione del daytime, dove al momento gli unici due punti di riferimento sono Ogni Mattina, che nonostante la nuova impostazione non sembra aver svoltato con successo il proprio cammino, e Guess My Age, il game show dell’access prime time condotto, dal 2017, con maggiore successo da Enrico Papi, che nel frattempo è diventato uno dei volti di riferimento per il versante intrattenimento per la rete (vedi Name that tune).

Quale sarà il futuro di Tv8? Le scelte dei prossimi mesi segneranno il suo percorso a venire…