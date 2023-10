Avete per caso detto o pensato: Natale? Sì? No? Sappiate che Tv8 anche quest’anno gioca d’anticipo e, che vi piaccia o no, l’atmosfera natalizia sul canale 8 del telecomando prenderà il via da domani, mercoledì 1° novembre. Inizia infatti la speciale programmazione con i film a tema natalizio. Alcuni di questi sono in prima visione tv, dal lunedì al venerdì, in un doppio appuntamento, alle ore 15.30 e 17.15.

I film di Natale su Tv8: i primi titoli

Si inizia domani con la prima visione de “L’Albero dei desideri – The Angel Three”, per la regia di Jessica Harmon.

Protagonista la giornalista Rebecca (Jill Wagner), che per conto di una rivista viene mandata a Pine River, la cittadina in cui ha trascorso la maggior parte dell’infanzia, per scoprire quale verità si celi dietro alla vecchia leggenda dell’Angelo dell’albero di Natale, ovvero colui che realizza i desideri espressi per la festività. Durante le ricerche Rebecca ha modo di rivedere Matthew (Lucas Bryant), un vecchio amico che, a differenza sua, è convinto che il segreto dell’angelo debba rimanere tale. Non passerà molto prima che Rebecca, mentre si avvicina alla verità, riscopra la forza della comunità, il suo desiderio di famiglia e, soprattutto, la magia del Natale.

A seguire, La Nostalgia del Natale, diretto da J.B. Sugar.

Anne Garrison (Brooke D’Orsay), che per il Natale torna nella sua casa di origine, nella cittadina del Maine, dove è nata e cresciuta. Il padre, Bill Garrison (Ron Lea), proprietario di un negozio di giocattoli, sta per cedere dopo tanti anni la sua attività e Anne si convince che questa potrebbe essere l’ultima volta che ritorna nella sua amata comunità di adozione. Ma l’incontro con l’affascinante vedovo Keith McClain (Trevor Donovan), con cui condivide l’organizzazione delle imminenti feste, cambia completamente le carte in tavola.

La settimana giovedì 2 novembre con #Christmas (15:30) e 4 natali e un matrimonio (17:15) e venerdì con Una festa di Natale da sogno (15:30) e Il natale dei cuccioli (17:15)

Il Natale su Tv8 sarà ancora più ricco nelle prossime settimane con una programmazione dedicata già dalla mattina a cui si aggiungeranno appuntamenti speciali in prima serata.