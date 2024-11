Il più bel regalo di Natale sarà il film che aprirà la stagione dei film natalizi su TV8. A partire da oggi pomeriggio, infatti, il canale in chiaro di Sky darà avvio alla consueta programmazione che caratterizza il palinsesto della rete per almeno tre mesi. Con il mese di novembre sarà dunque inaugurato il ciclo Appuntamento con l’amore Christmas. Ogni giorno, dal lunedì al venerdì, saranno trasmessi due diversi film all’interno di questa raccolta, il primo alle 15:30, il secondo alle 17:15.

Eccezionalmente per oggi, 1° novembre, il film in questione andrà in onda a partire dalle 15:45. Il più bel regalo di Natale è un film del 2023, diretto da Jim Cliffe, che vede al centro della trama Megan, un bambina di 9 anni. La protagonista, interpretata da Amelia Harrison, in vista del Natale desidera trovare l’amore per la madre Cara (Ella Canon). Questo desiderio di Megan verrà a conoscenza di molti, per via della lettera da lei scritta, e permetterà alla madre di scoprire che l’amore che cerca è molto più vicino di quello che immagini.

TV8, film di Natale: quali saranno trasmessi la prossima settimana

Lunedì 4 novembre su TV8 saranno trasmessi Uno chalet per Natale (2023) e Ricordati di te (2017). Nei giorni successivi, invece, verranno presentati i seguenti film:

Martedì 5 novembre : Il Natale della porta accanto (2017) e Un’occasione per Natale (2021);

: Il Natale della porta accanto (2017) e Un’occasione per Natale (2021); Mercoledì 6 novembre : Il Natale di Molly (2021) e Un marito per Natale (2016);

: Il Natale di Molly (2021) e Un marito per Natale (2016); Giovedì 7 novembre : Un Natale da ricamare (2023) e Sei regali per Natale (2022);

: Un Natale da ricamare (2023) e Sei regali per Natale (2022); Venerdì 8 novembre: La magia del faro (2023) e Una vacanza molto speciale (2019).

Nel mese di dicembre la programmazione di film natalizi su TV8 si estenderà. Non saranno più presenti solamente al pomeriggio nel palinsesto della rete, ma si troveranno anche al mattino e con appuntamenti speciali in prima serata.