Tv Talk, salta Alfonso Signorini: “Revocata l’autorizzazione dalla direzione Mediaset”

Mediaset revoca ad Alfonso Signorini l’autorizzazione per partecipare alla puntata di oggi di Tv Talk: ecco cosa è successo (video)

Durante l’ultimo appuntamento di ‘Tv Talk’, in onda, oggi, sabato 11 novembre 2023, il padrone di casa, Massimo Bernardini ha ufficializzato l’assenza di uno degli ospiti più attesi di puntata, ovvero Alfonso Signorini.

Il conduttore del ‘Grande Fratello 2023’, avrebbe dovuto prendere parte al programma per raccontare il nuovo corso del reality di Canale 5 dopo l’intervento di Pier Silvio Berlusconi sulla linea editoriale. Ma l’ospitata, però, all’ultimo minuto, non è andata a buon fine. Ecco cosa è stato detto in trasmissione:

“Avevamo invitato Alfonso Signorini, che aveva accettato di buon grado. Poi, giovedì sera tardi, ve lo devo raccontare, Adducendo non precisate ragioni editoriali, la direzione di Mediaset gli ha revocato l’autorizzazione. Molto dispiaciuto, Signorini si è scusato molto cortesemente con noi e noi a nostra volta lo facciamo con il pubblico”

Vi raccontiamo perché Alfonso Signorini oggi non è in puntata, come previsto, e ci scusiamo con voi. #TvTalk #grandefratelllo pic.twitter.com/yj763FT0U7 — Tv Talk (@TvTalk_Rai) November 11, 2023

Gli ospiti di Tv Talk di sabato 11 novembre 2023

Dal comunicato stampa con l’annuncio dei temi e degli ospiti di puntata: Un mese di guerra in Medio Oriente: come si è evoluta la narrazione televisiva di questo drammatico conflitto? Massimo Bernardini ne parla con Barbara Palombelli e Monica Giandotti nel nuovo appuntamento con “Tv Talk”, in onda sabato 11 novembre alle 15.00 su Rai 3.

In primo piano anche la tv che ha moltiplicato i racconti di disabilità tra giornalismo e intrattenimento. Ma è cresciuta la consapevolezza della tv su questi temi?

Si parlerà inoltre della nuova linea editoriale del “Grande Fratello” e della giuria di “Ballando con le stelle”. Infine, Fabio De Luigi ripercorrerà la sua storia televisiva svelando i meccanismi dell’ultimo show appena realizzato.

Non mancherà “ReTVeet”: l’imperdibile rubrica che ripropone i momenti tv clou più recenti.

Interverranno inoltre i giornalisti Valentina Tomirotti, Riccardo Bocca, Marta Cagnola, Paolo Giordano e Claudia Rossi. In studio, oltre al conduttore Massimo Bernardini, come di consueto il cast fisso composto da Cinzia Bancone, Silvia Motta e Sebastiano Pucciarelli.