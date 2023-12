Forse si fa prima a copiare-incollare il palinsesto di Rai2. A parte le facili battute e al netto di alcune eccezioni – da Fiorello a Ore 14, da I Fatti vostri a BellaMa’, da Belve a Non sono una signora – il bilancio dei programmi tv flop del 2023 è zeppo di titoli della seconda rete della tv pubblica.

Il Collegio e La Caserma hanno confermato la loro fase calante/morente; le novità Fake Show e Liberi tutti, che avrebbero dovuto dare linfa vitale all’Intrattenimento Rai, non hanno funzionato. In particolare, il programma di Max Giusti si è trascinato per cinque puntate ottenendo la media di un misero 3,85% di share. Peggio – e non era facile, in effetti – ha fatto la nuova produzione affidata a Bianca Guaccero, che ha chiuso i battenti dopo sole tre puntate, la metà di quelle previste.

La lista prosegue con gli impalpabili Underdog e Full Contact di Laura Tecce e Tango di Luisella Costamagna. D’altronde il tema del talk show politico per Rai2 è irrisolto da un decennio almeno. Tra le delusioni più clamorose ecco Boomerissima. La seconda edizione del programma di Alessia Marcuzzi si è congedata (per sempre) con il 5,1% di share di media. La prima stagione, andata in onda a inizio 2023, aveva fatto registrare due punti percentuali in più.

Restando in casa Rai, non può che essere considerato un flop Avanti popolo. Nonostante gli ascolti bassi, il people show di Nunzia De Girolamo, piazzato al martedì per sostituire È sempre Cartabianca, è stato però confermato nei palinsesti di Rai3 del 2024, anche se con importante riduzione di budget. Contenti loro…

Negativo il bilancio di Benedetta Primavera. Doveva suggellare la meravigliosa carriera di Loretta Goggi, riportata dopo un lungo corteggiamento in prima serata con uno show tutto suo su Rai1. E invece…

C’è del flop anche fuori dalla Rai

Pomeriggio Cinque ha cambiato padrona di casa, ma non l’idea di tv alla sua base. Su Canale 5 è iniziato il tramonto di Ciao Darwin, sorpassato nella sfida Auditel da The Voice Kids. Quasi impossibile da pronosticare alla vigilia. Tra le fiction male, anzi malissimo, La voce che hai dentro con Massimo Ranieri.

X Factor ha confermato i segni di stanchezza che si palesano sempre più negli ultimi anni. L’idea di fornire al format un po’ di vivacità tornando ad ingaggiare Morgan è fallita mestamente. Prevedibile almeno quanto evitabile.

I flop tv sulle piattaforme di streaming

Sul fronte piattaforme, che peccato per Amazing-Fabio De Luigi: su Prime Video pochi sorrisi, tanta nostalgia e una occasione decisamente persa. Su Netflix sotto le aspettative Questo mondo non mi renderà cattivo di Zerocalcare, che non ha replicato l’exploit di Strappare lungo i bordi. Attenuante: non era facile. Male la serie La vita bugiarda degli adulti tratta dal romanzo di Elena Ferrante.

Italia’s got talent ha debuttato su Disney+, ma praticamente non se ne è accorto nessuno. Il programma che in Italia debuttò su Canale 5 con Maria De Filippi e che è proseguito su Sky/Tv8 è ora vittima dell’indifferenza generale.