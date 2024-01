Dopo Enricomincio da me, Enrico Brignano sarà nuovamente protagonista del lunedì sera di Rai 2 con Tutto suo padre… e anche un po’ sua madre.

Tutto suo padre… e anche un po’ sua madre: lo show di Enrico Brignano in onda su Rai 2

Dopo Enricomincio da me, andato in onda lunedì 15 gennaio, Enrico Brignano sarà il protagonista del lunedì sera di Rai 2 anche questa settimana con lo spettacolo Tutto suo padre… e anche un po’ sua madre che andrà in onda lunedì 22 gennaio 2024 a partire dalle ore 21:20.

Tutto suo padre… e anche un po’ sua madre: lo spettacolo

Tutto suo padre… e anche un po’ sua madre è un one-man-show che l’attore e comico romano ha portato nei teatri nel 2012 e nel 2013. Lo spettacolo è il seguito di Tutto suo padre, andato in scena l’anno precedente.

Con il suo stile comico che tutti conosciamo, Enrico Brignano, in questo show, metterà alla berlina i vizi, i pregi e i difetti delle persone a lui più vicine, incluso se stesso.

Stando al comunicato ufficiale, Brignano accusa, e allo stesso tempo, si difende dalla società che, secondo lui, ha reso i termini “serenità” e “spensieratezza” quasi delle parole tabù, criticando la vita vissuta in punta di piedi e i modi di fare poco naturali e falsi.

Il comico si soffermerà soprattutto sulla paura delle persone di apparire deboli e che, per questo motivo, fingono di comportarsi da eroi ma osserverà anche con comprensione, lo sforzo che alcuni fanno per somigliare di più alle persone amate.

Tutto suo padre… e anche un po’ sua madre: autori

Tutto suo padre… e anche un po’ sua madre è uno spettacolo scritto da Enrico Brignano, Mario Scaletta, Massimiliano Giovanetti, Max Orfei, Giancarlo Magalli e Fabrizio Nardi. La regia è a cura di Cristiano D’Alisera.

Delegato Rai è Valeria Destefanis, distribuzione Ruvido Produzioni s.r.l..

Tutto suo padre… e anche un po’ sua madre su RaiPlay

Oltre che durante la messa in onda su Rai 2, sarà possibile vedere Tutto suo padre… e anche un po’ sua madre anche in streaming su RaiPlay e sull’app per smart tv, tablet e smartphone.