Tutto per la mia famiglia, anticipazioni 22 ottobre: Omer rischia grosso e Akif rompe con Nebahat

Omer rischia grosso per colpa del nuovo lavoro e Akif rompe con Nebahat: sono solo alcune delle anticipazioni dell’odierna puntata di Tutto per la mia famiglia.

Nella puntata di Tutto per la mia famiglia in onda giovedì 22 ottobre 2026, alle 21.50 su Canale 5, Omer rischia grosso per colpa del nuovo lavoro. Intanto Akif rompe con Nebahat e prova a immaginare un futuro con Suzan.

A Istanbul, tra scuola, casa e una serata al bowling che prenderà una brutta piega, i protagonisti della serie turca finiranno davanti a scelte difficili, sospetti e verità amare. E non tutti riusciranno a mantenere la calma.

Il nuovo lavoro di Omer e l’incarico pericoloso dei centomila lire

Per Omer, almeno all’inizio, il nuovo lavoro sembra una vera occasione. Dopo la morte di Kadir, il ragazzo sente tutto il peso della famiglia sulle spalle e prova a dare un po’ di stabilità ai fratelli. Anche con piccoli gesti: un regalo ad Asiye, qualche spesa in più, l’illusione di poter tirare il fiato dopo settimane pesanti. Ma proprio Asiye, che lo conosce meglio di chiunque altro, capisce che qualcosa non torna. Troppi soldi arrivati all’improvviso. Troppe risposte lasciate a metà. E poi quel rapporto con Tayfun, una presenza sempre più ambigua, che comincia a preoccuparla.

I suoi sospetti trovano presto conferma. Durante un incarico legato alla riscossione di un debito, Omer si ritrova in mezzo a una situazione pericolosa: gli uomini di Ahmet stanno per aggredire con un coltello gli scagnozzi di Tayfun e lui interviene per evitare il peggio. Un gesto d’istinto, da Omer. Ma la storia non finisce lì. Il giorno dopo Tayfun gli affida un compito ancora più rischioso: portare a scuola una somma enorme, centomila lire, nascosta nello zaino. Da quel momento, basta un passo falso per finire nei guai seri.

Lo zaino scambiato, Harika nei guai e la caccia al denaro sparito

Il piano salta per un errore banale, quasi incredibile: lo zaino con i centomila lire viene scambiato con quello di un’altra persona. Quando Omer se ne accorge, capisce subito la gravità della situazione. Non ha perso solo dei soldi. Ha perso il denaro di un uomo che non sembra disposto ad ascoltare scuse. Con l’aiuto di Asiye, Aybike e Ogulcan, il ragazzo comincia così una ricerca affannosa, tra la scuola e gli spostamenti dei compagni, per capire chi possa aver preso la borsa.

A trovare il denaro è Harika, che però non capisce subito in che guaio si sia infilata e comincia a spenderlo. La leggerezza dura poco. La ragazza viene aggredita da un uomo e, per difendersi, lo colpisce alla testa con una pietra. Una reazione disperata, che apre un altro fronte di tensione. Per Omer la situazione diventa ancora più complicata: deve recuperare i centomila lire spariti e, allo stesso tempo, impedire che qualcuno paghi conseguenze ancora più pesanti. Asiye, intanto, è sempre più inquieta. I suoi sguardi sembrano chiedere solo una cosa: la verità. Ma Omer continua a tacere.

Akif consegna le carte del divorzio e scatena la furia di Nebahat

Tra gli adulti, il centro della puntata è la decisione di Akif di chiudere definitivamente con Nebahat. Dopo aver lasciato casa, l’uomo non vuole più prendere tempo: pensa a una nuova vita con Suzan, che dopo molte esitazioni accetta di uscire a cena con lui. È il segnale che Akif aspettava. Così rompe gli indugi, prepara le carte e dice alla moglie di voler mettere fine al matrimonio. Senza grandi discorsi. Senza troppe spiegazioni. Le consegna i documenti del divorzio e le chiede di firmare.

Nebahat resta spiazzata dalla freddezza e dalla fretta con cui il marito prova a voltare pagina. Poi capisce cosa c’è dietro: Suzan. Un tempo amica vicina, ora vista come la donna che le ha portato via tutto. Ferita e fuori controllo, Nebahat beve e si presenta davanti alla casa di Suzan insieme ad Ayla. Il confronto si accende subito, tra accuse pesanti e toni sempre più duri. Akif prova a intervenire, ma ormai la ferita è aperta. Più tardi, a casa, Nebahat si lascia andare con il figlio Doruk e gli confida la paura di restare sola. Lui la rassicura e le promette che non la abbandonerà. Una scena breve, ma importante per capire quanto il divorzio tra Akif e Nebahat stia già travolgendo anche i figli.

Doruk tenta di riconquistare Asiye tra bowling, rivalità e gesti simbolici

Anche tra i ragazzi la tensione resta alta. La gita scolastica al bowling si trasforma presto in un terreno pieno di gelosie, dispetti e rivalità. Ayla prova a tenere lontani Berk e Aybike, mettendoli in squadre diverse. Tolga, invece, organizza uno scherzo contro Ogulcan: spalma della crema sotto le sue scarpe per farlo scivolare sulla pista. Una bravata da corridoio di scuola, ma con effetti tutt’altro che leggeri. Quando Tolga prende di mira anche Omer, alcuni uomini legati ad Ahmet lo riconoscono per quanto successo la sera prima e si schierano dalla sua parte. A quel punto Tolga fa un passo indietro.

In questo clima nervoso, Doruk cerca ancora un varco con Asiye. Passando da casa sua per restituirle dei colori dimenticati a scuola, nota che la ragazza non ha buttato il pinguino che lui le aveva regalato. Un dettaglio piccolo, ma concreto. Per lui, però, significa molto. Da lì nasce l’idea di un gesto simbolico: durante un’asta mette in vendita un pinguino decorato con una bandiera d’amore, sperando di arrivare ad Asiye senza metterle pressione. L’oggetto finisce però al centro di una sfida inattesa tra Suzan e Nebahat, entrambe decise a rilanciare pur di aggiudicarselo. La cifra arriva fino a quindicimila lire, trasformando un gesto romantico nell’ennesimo scontro tra le due donne. Doruk ci prova, Asiye osserva. Ma tra i guai di Omer e le fratture nelle rispettive famiglie, ritrovare un po’ di serenità sarà tutt’altro che facile.