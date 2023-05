Massimo Ranieri torna nella prima serata Rai con Tutti i sogni ancora in volo, in onda questa sera, venerdì 26 maggio, dalle 21.30 su Rai 1. Due serate speciali con la maestria di Ranieri, il suo repertorio e la scuola del varietà teatrale, fatto di parole, musica, canzoni e ospiti. Si tratta di un ritorno nel prime time dell’Ammiraglia Rai a 7 anni dalla terza edizione di Sogno e son desto (che debuttò nel 2014 e si concluse per l’appunto nel 2016) e a due anni e mezzo da Qui e adesso, in onda su Rai 3 nel difficile dicembre 2020. Compagna di viaggio di Massimo Ranieri in questo doppio appuntamento speciale nel prime time di Rai 1 del maggio 2023 sarà Rocío Muñoz Morales. E noi seguiremo in diretta questa prima puntata.

Tutti i sogni ancora in volo, ospiti prima puntata