Tutte le location de Il Commissario Ricciardi: dove è stato girato

Il commissario Ricciardi è tornato in onda su Raiuno con la terza ed imperdibile stagione in cui Lino Guanciale veste ancora i panni del famoso commissario che si muove negli anni Trenta in cui sono ambientate tutte le storie affrontate nelle puntate e che ha convinto subito il pubblico permettendo a Raiuno di vincere la gara degli ascolti. La terza stagione de Il commissario Ricciardi risulta ancora più affascinante e misteriosa rispetto alle precedenti per i luoghi in cui è stata girata.

Regista e produzione hanno cercato luoghi che richiamassero il fascino ma anche il mistero di un tempo difficile che ha fatto da predecessore ad un’epoca che ha cambiato non solo la storia dell’Italia, ma anche quella del mondo. Il commissario Ricciardi, infatti, è ambientato in piena epoca fascista e tutti i luoghi della location richiamano quel periodo. Tanti i palazzi, le piazze e i luoghi storici che fanno da cornice alla storia di Luigi Alfredo Ricciardi di cui, tanti, si trovano a Napoli.

Tutti i luoghi delle location de Il commissario Ricciardi

Napoli è la città scelta dal regista e dai produttori per ambientare Il commissario Ricciardi. Tra le città più affascinanti del mondo, Napoli racchiude il fascino, il mistero, la bellezza ma anche i problemi di tutte le grandi città italiane. Tra le varie strade del capoluogo campano, sono tanti i luoghi che permettono di fare un salto nel passato, motivo per cui la città è stata considerata il luogo ideale per rappresentare il fascino, il mistero ma anche l’essenza di un personaggio come Luigi Alfredo Ricciardi.

Tra i luoghi più famosi di Napoli che è facile riconoscere nelle puntate della fiction spiccano Piazza del Plebiscito, il Teatro San Carlo e il lungomare Caracciolo. Tra i luoghi della fiction ci sono anche Palazzo della Prefettura e Caffè Gambrinus: il primo trasformato nella questura della fiction e il secondo nel luogo di incontri di personaggi celebri dell’epoca.

Le scene come il rifugio dei bambini di strada o i cortei funebri sono state girate presso il complesso monumentale dell’Annunziata. Tra i luoghi della fiction ci sono anche alcune aule dell’università Federico II mentre la casa del commissario è stata ambientata a Santa Teresa degli Scalzi.

Tra i luoghi della fiction spiccano anche alcune delle ville più belle di Napoli come Villa Volpicelli a Posillipo che è anche la location di Un posto al sole e Villa Pignatelli a Riviera di Chiaia.

Alcune scene della fiction di Raiuno, inoltre, sono state girate anche in altri luoghi della Campania. Le città scelte per ambientare le vicende di Ricciardi sono Capua. Castel Volturno; l’ex caserma Bruno Tofano di Nocera inferiore, la Reggia di Portici e la spiaggia di Acquamorta a Monte di Procida dove è stata girata la scena della colonia estiva di Erica.

Per la terza stagione, infine, sono state scelte location alternative e alcune storie sono state ambientate anche a Taranto, in particolare nel centro storico e a Roma dove le riprese hanno avuto come location sia alcune strade storiche della Capitale che gli studi cinematografici.