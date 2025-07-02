Tra un valzer e un tango, tra una salsa e un cha-cha-cha, nasce spesso la passione: gli amori sbocciati sulla pista da ballo della Rai

Tutte le coppie nate a Ballando con Le Stelle: chi sta ancora insieme e chi è scoppiato

Se non fosse lo storico talent per i Vip di Milly Carlucci, programma di successo della Rai che ha come tema la danza, potremmo dire che Ballando con le Stelle è anche un rivale (si fa per dire) di Uomini e Donne di Maria De Filippi, dating show ventennale di Canale 5. Le due regine della Tv, pilastri delle rispettive reti, sono due professioniste determinate, di grande talento e si sono già trovate nel metaforico fuoco incrociato per l’inatteso scippo di qualche anno fa di Raimondo Todaro, ex maestro di ballo dello show di Rai Uno, approdato ad Amici. Ma avete mai pensato alle love story che accomunano i loro programmi?

Non sono solo la tecnica dei passi a due, delle piroette o delle prese che tengono incollati da oltre dieci anni milioni di telespettatori allo schermo: sono anche le storie d’amore. E su questo, Ballando con le Stelle non ha niente da invidiare a Mediaset. Anzi..

Da anni Ballando con le Stelle è diventato anche terreno fertile per gli amori più inaspettati: galeotto fu (e lo sarà senz’altro ancora..) la pista da ballo dell’ Auditorium Rai del Foro Italico a Roma.

Coppie nate grazie alla danza

Nel corso delle sue diciassette edizioni, Ballando con le Stelle ha visto sbocciare numerose storie d’amore, alcune finite in fretta come una coreografia troppo breve, altre invece stanno resistendo alla prova del tempo. In questo intreccio tra danza e batticuori, si sono create coppie che hanno fatto sognare il pubblico.

Non sempre, però, la scintilla accesa sotto i riflettori riesce a sopravvivere nella vita di tutti i giorni. C’è chi ha trovato l’anima gemella proprio durante le prove e chi, invece, ha visto spegnersi quella magia una volta spente le luci del palco. Ma quali sono le coppie nate davvero sul set, e quali di loro sono riuscite a trasformare una passione di scena in amore duraturo?

Tra le storie più recenti, spicca quella tra Lorenzo Tano, figlio di Rocco Siffredi, e la ballerina Lucrezia Lando. I due si sono conosciuti durante l’edizione 2023 e, da allora, sembrano inseparabili. Una relazione che, almeno per ora, ha superato la prova del tempo. Stesso anno, ma destino diverso, per Ema Stokholma e Angelo Madonia: la loro intesa aveva conquistato il pubblico, ma la relazione si è interrotta circa un anno dopo la fine del programma.

L’edizione 2024 sembra essere stata un nuovo catalizzatore amoroso. Giovanni Pernice, al suo debutto come maestro, ha mostrato un’intesa speciale con Bianca Guaccero e oggi starebbero vivendo una bellissima relazione: l’alchimia tra i due ha fatto molto parlare. Tornando indietro nel tempo, nel 2021 fu Arisa a far battere il cuore del pubblico, oltre che del suo partner di ballo, Vito Coppola. Insieme hanno trionfato in gara, ma il loro legame sentimentale si è concluso poco dopo, lasciando l’amaro in bocca ai fan.

Molti ricorderanno anche la love story tra Cristina Chiabotto e Fabio Fulco, iniziata nel 2005: un amore lungo e apparentemente solido, finito però nel 2017. E come dimenticare Christian Panucci e Samanta Togni, uniti dietro le quinte per tre anni nonostante non fossero partner in pista? Un esempio di amore che ha resistito a tutto è quello tra Massimiliano Rosolino e Natalia Titova. Scattato nel 2006, il loro rapporto è diventato una famiglia vera: ancora oggi stanno insieme e crescono le loro due figlie, rappresentando la favola perfetta nata sul parquet. Non c’è dubbio: la pista di Milly Carlucci resta uno dei palcoscenici più romantici della TV italiana.