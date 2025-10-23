Turisti per Case, come funziona il nuovo format di Real Time

C’è grande attesa per l’inizio di Turisti per Case, un programma dedicato all’ospitalità che segue un gruppo di esperti mentre esplorano e valutano case vacanze uniche in Italia, facendo gareggiare tra loro tre volti noti della TV italiana: Ida Di Filippo, Gianluca Torre e Tommaso Zorzi.

Il format del programma è una sfida tra i tre protagonisti, che dovranno individuare le case vacanze più accoglienti della penisola e mettersi alla prova in una serie di esperienze diverse. Ogni puntata vede uno di loro scegliere una casa vacanza, organizzare il soggiorno e inviare gli altri due concorrenti a testarla senza rivelare cosa li aspetta. Le strutture vengono valutate in base alla posizione, all’interno e all’ospitalità, con l’obiettivo di scoprire le gemme nascoste del nostro Paese.

Cosa aspettarci da Turisti per case

Ida Di Filippo, che già conosce bene Gianluca Torre grazie alla loro collaborazione in Case a prima vista, ha dichiarato che il programma è “un viaggio itinerante che permetterà al pubblico di scoprire angoli inediti d’Italia”. Le tappe del viaggio includeranno luoghi suggestivi come le colline del Monferrato, i vigneti della Franciacorta, il Delta del Po e le sponde del lago di Garda. Ogni puntata si concentra su due strutture diverse, dando al pubblico l’opportunità di esplorare varie tipologie di case, dalle dimore storiche ai ranch.

Una delle caratteristiche distintive di Turisti per Case è l’approccio ironico e leggero con cui vengono raccontate le dinamiche tra i protagonisti. Non ci sono rivalità pesanti, ma piuttosto una sana competizione tra i tre giudici, che, come ha sottolineato Ida, sono disposti a tutto pur di vincere. Il trio, pur con stili differenti, ha trovato una sintonia immediata, con Tommaso Zorzi che si è rivelato un ottimo compagno di viaggio, arricchendo il gruppo con il suo carisma e la sua personalità.

Il programma non si limita a scoprire case vacanza, ma racconta anche le storie dei proprietari, dando un tocco più umano e personale alla scoperta dei luoghi. “È un programma che racconta anche le persone dietro le case e l’ospitalità, creando un legame tra i luoghi e chi li abita”, ha aggiunto Di Filippo.

Il pubblico di Turisti per Case avrà così l’opportunità di esplorare il lato più autentico dell’ospitalità italiana, scoprendo location insolite che spesso rimangono fuori dai circuiti turistici tradizionali. Il programma si propone di fare scoprire agli spettatori non solo case meravigliose, ma anche realtà diverse, che potrebbero non essere mai state considerate se non attraverso questo approccio diretto e personale.

Turisti per Case va in onda su Real Time a partire dalle 21:30 e sarà disponibile anche on demand su Discovery+. Un appuntamento da non perdere per chi ama viaggiare, scoprire luoghi unici e godersi un po’ di sana competizione tra esperti del comfort!