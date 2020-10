Nuovo appuntamento, questa sera, dalle 21,10 circa, con la settima puntata di Tu sì che que vales, il talent show condotto da Belen Rodriguez, affiancata da Alessio Sakara e Martin Castrogiovanni. La giuria vede sempre Maria De Filippi, Rudy Zerbi, Gerry Scotti e Teo Mammuccari pronti a commentare ed esprimere la propria preferenza di fronte a chi si esibisce. Fondamentale anche la presenza di Sabrina Ferilli per scoprire il parere del pubblico presente in studio, distanziato, con mascherine e plexiglas, come prevedono le regole in questo periodo storico.

La presenza dell’attrice nel ruolo di giudice popolare si è dimostrata una scelta azzeccata, confermata per il secondo anno di fila, per il rapporto divertente e complice con Maria De Filippi e per il suo carattere esuberante e autoironico, caratteristiche che hanno reso il suo ruolo sempre più amato.

Ospite della puntata Gaia, la vincitrice dell’ultima edizione di Amici che ha ottenuto un ottimo riscontro con il brano “Chega” e il disco “Nuova genesi”.

Tu si que Vales è una produzione Fascino P.g.T. per Mediaset. Alla regia Paolo Carcano e Andrea Vicario. Il programma è curato da Doriana Patanè. Supervisore alla produzione: Roberto Maltoni. Autori: Barbara Cappi, Walter Corda, Totò Coppolino, Martina Marino e Mauro Monaco. Costumi: Anahi Ricca.