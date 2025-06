Tu Si Que Vales, “promossa” Giulia Stabile, ecco cosa farà

In questa fine stagione televisiva anche Tu Si Que Vales sta scaldando i motori in previsione di un ritorno che si annuncia ricco di novità. Con oltre dieci edizioni all’attivo, il programma è in fase di una piccola rivoluzione, pur rimanendo fedele allo spirito che l’ha reso uno degli show più seguiti degli ultimi anni.

A rivelarlo sono le prime indiscrezioni trapelate a pochi giorni dall’inizio delle registrazioni. Tra volti storici confermati e nuove entrate che non passeranno inosservate, la macchina organizzativa si è già rimessa in moto, e il team produttivo sta lavorando intensamente per mettere a punto tutti i dettagli. Intanto, una notizia in particolare ha acceso l’entusiasmo dei fan di Amici.

Riguarda ovviamente di Giulia Stabile, ballerina amatissima dal pubblico giovane e non solo, che dopo aver conquistato il talent show di Maria De Filippi, continua ad arricchire il percorso della sua carriera. Il suo volto, già familiare agli spettatori, sarà uno dei punti fermi della nuova conduzione. Un vero e proprio riconoscimento al suo talento, alla sua simpatia e alla capacità di comunicare con spontaneità, qualità che l’hanno resa una delle rivelazioni degli ultimi anni in casa Mediaset.

Procede l’esperienza di co-conduttrice della prima serata

Giulia Stabile è stata promossa anche in questa nuova edizione di Tu Si Que Vales, entrando ufficialmente nel trio di conduzione al fianco degli sportivi Martin Castrogiovanni e Alessio Sakara, già rodati nei meccanismi dello show. Il suo stile fresco e autoironico offre sempre una ventata di leggerezza alla conduzione, arricchendo l’equilibrio tra energia, emozione e comicità che caratterizza lo show.

La scelta di puntare nuovamente su di lei conferma anche la volontà di Mediaset di investire su volti giovani ma già ben noti, capaci di dialogare con un pubblico trasversale. Un’operazione intelligente, che guarda al futuro senza rompere con le certezze del presente. E pensare che come la stessa Giulia ha raccontato nel podcast “In Camerino”, è nato tutto all’improvviso, perchè Maria De Filippi avrebbe notato che stava bene lì, nel centro del palco in mezzo a Belen Rodriguez e Martin Castrogiovanni poco prima dell’inizio di una puntata in cui doveva solo ballare al fianco di un concorrente.

Ma le novità non finiscono qui. Se la conduzione rimane salda alle edizioni passate, la giuria subisce un cambiamento significativo: Paolo Bonolis entra nel cast, prendendo il posto lasciato da Gerry Scotti. Una mossa a sorpresa, che segna anche un cambio di passo nei toni dello show: Bonolis infatti porterà sicuramente il suo stile inconfondibile, tra sarcasmo e intelligenza, con quell’ironia che travolge con leggerezza e profondità, dando una nuova impronta alle dinamiche in studio. Rimangono saldi invece i punti di riferimento della giuria storica: Maria De Filippi, Rudy Zerbi e Luciana Littizzetto sono stati confermati, mentre Sabrina Ferilli continuerà a rappresentare la giuria popolare. Non rimane che l’attesa della fine delle registrazioni che precedono la messa in onda della nuova edizione di Tu si que Vales pronta a catturare l’attenzione di milioni di telespettatori.