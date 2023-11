Tù Sì Que Vales, Luciana Littizzetto ricorda Giulia Cecchettin

Luciana Littizzetto ricorda Giulia Cecchettin nell’anteprima della finalissima di Tù sì que vales, in onda in diretta su Canale 5 in questo sabato 18 novembre che ha visto il ritrovamento del cadavere della ventenne scomparsa sabato scorso con l’ex fidanzato, ora accusato di omicidio e ancora introvabile.

A prendere la parola è stata Maria De Filippi che ha invitato anche Giulia Stabile a unirsi a lei e alla Littizzetto che ha quindi iniziato il programma con un pensiero per la ragazza, la 105esima vittima di femminicidio in questo 2023.

“Un bacio alla famiglia di Giulia, alla sorella, a Giulia… Volevo ricordare che qualche ora prima è stata uccisa anche una guardia medica in Calabria di 65 anni e quattro giorni fa c’è stata un’altra donna strangolata. Ci sono uomini che considerano le donne una loro proprietà. Questa cosa nel 2024 non può più essere accettata”

dice la Littizzetto, che immaginiamo tornerà sull’argomento anche domani, nella puntata di Che Tempo Che Fa, su Nove. In basso la clip completa.

Un messaggio importante, un pensiero per tutte le donne, ma anche per tutti gli uomini! pic.twitter.com/hkSIqDmxTl — Tù sì que vales (@tusiquevales_it) November 18, 2023

Per adesso la serata di divertimento molto leggero di Canale 5 non poteva ignorare la diretta e gli eventi delle ultime ore. L’epilogo della scomparsa di Giulia e del suo ex fidanzato è avvenuto questa mattina e sarebbe parso strano che non ci fosse nessun riferimento ai fatti da parte di Maria De Filippi.

Non sembra un caso, peraltro, che solo Gerry Scotti e Rudy Zerbi indossino abiti blu (comunque consono all’occasione), mentre le signore hanno optato per un total black o un black and white, mentre i conduttori hanno preferito uno smoking o un grigio scuro. Anche questa è una scelta di stile, almeno sembra, che vuole mostrare vicinanza a Giulia e alle tante donne uccise per mano di uomini, spesso di famiglia.

La serata è quindi proseguita con le esibizioni dei giudici e dei finalisti, in attesa di un vincitore. The show must go on.