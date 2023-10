Siamo ormai entrati nel vivo della stagione televisiva 2023-2024: questa sera alle ore 21.25 va in onda una delle punte di diamante della programmazione del sabato sera di Canale 5, ovvero Tú sí que vales (qui la recensione della prima puntata), giunto alla decima edizione. Si tratta della quarta puntata.

TÚ SÍ QUE VALES, QUARTA PUNTATA 14 OTTOBRE 2023: ANTICIPAZIONI

Sportivi, comici, acrobati, ballerini, attori, circensi, maghi, attori, performer di vario genere: all’interno della trasmissione del sabato sera di Canale 5 passa davvero di tutto.

I talenti in gara dovranno convincere sia i giudici che la giuria popolare presente in studio, per poter superare il turno. I giudici hanno la facoltà di diminuire o aumentare il tempo a disposizione per ogni concorrente, in base al loro gradimento. Quest’anno, i giudici hanno anche a disposizione una piccola clessidra da regalare ad un concorrente che non riesce ad ottenere il pass per la finale ma ritenuto meritevole di una seconda chance.

TÚ SÍ QUE VALES, CONDUTTORI E GIURIA: CHI SONO?

Subito dopo Striscia la notizia, talenti provenienti dai quattro angoli del globo terracqueo in si alterneranno davanti alla giuria costituita dalla conduttrice Maria De Filippi, il presentatore Gerry Scotti, la comica Luciana Littizzetto e l’ex discografico Rudy Zerbi. Quest’anno Luciana Littizzetto è entrata a fare parte del cast subentrando a Teo Mammucari, attualmente trasmigrato a Ballando con le Stelle, ai nastri di partenza il prossimo 21 ottobre. Lucianina è invece attesa dall’esordio a Che Tempo Che Fa sul NOVE, dopo un ventennio circa passato tra Rai3, Rai 1 e Rai 2.

A capeggiare la giuria popolare ci sarà naturalmente l’attrice Sabrina Ferilli, che ormai ha instaurato da anni un feeling particolare con Maria De Filippi, vera mattatrice dello show. Alla conduzione confermati il rugbista della nazionale italiana Martin Castrogiovanni, il campione mondiale di Mma Alessio Sakara (ex Pechino Express) e l’esordiente Giulia Stabile, ballerina nella precedente edizione di Amici, altro talent show con la conduzione di Maria De Filippi.

TÚ SÍ QUE VALES 2023, QUARTA PUNTATA 14 OTTOBRE: DOVE SEGUIRLA IN TV E IN STREAMING

Sarà possibile seguire Tù sì que vales 2023 in diretta dalle ore 21:25 circa su Canale 5 e, in streaming, sul sito Mediaset Infinity.

Noi di TvBlog seguiremo l’appuntamento con il nostro liveblogging.