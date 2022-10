Torna questa sera per il sesto appuntamento di questa nona edizione Tu si que vales che vede come sempre alla conduzione il terzetto formato da Belen Rodriguez, Alessio Sakara e Martin Castrogiovanni, mentre in giuria rimangono immutate le sedute occupate da Maria De Filippi, Gerry Scotti, Teo Mammucari e Rudy Zerbi. A capeggiare la giuria popolare sarà Sabrina Ferilli, mentre Giulia Stabile vincitrice dell’edizione 2021 di Amici, per il secondo anno nel corpo di ballo dei professionisti della stessa trasmissione, affiancherà il trio di conduttori.

Tu si que vales: anticipazioni puntata 22 ottobre

Come ogni sabato sera, l’appuntamento di Tu si que vales si proporrà di riunire grandi e piccini davanti alla tv, con le strabilianti performance artistiche che lo show proporrà, fra le quali non mancherà l’irrinunciabile spazio di Giovannino.

Saranno l’arte e il talento dei performer in gara ad animare il palco del talent mostrando esibizioni e numeri molto spettacolari capaci di attrarre l’attenzione del pubblico in studio e a casa. In tutto questo è garantito il coinvolgimento non solo della giuria, ma anche del terzetto di conduttori, che si sapranno come al solito mettere in gioco e divertire con i vari concorrenti che si presenteranno a loro.

Le performance più strampalate poi diventeranno oggetto dell’attenzione di Gerry Scotti, che nei panni del manager assolderà per la Scuderia Scotti i talenti più incompresi dal resto della giuria.

Tu si que vales: dove vedere la puntata del 22 ottobre

La sesta puntata di questa nona edizione di Tu si que vales si potrà seguire su Canale 5 dalle 21:15 e sarà disponibile anche in streaming sulla piattaforma Mediaset Infinity. Per chi volesse però si potrà seguire anche tramite il liveblogging che TvBlog realizzerà su questa pagina.