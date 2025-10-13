Uomini e Donne, circola sul web la notizia: “È morto il cavaliere Alessandro Rausa”. Ma è una fake news, e arriva il video della smentita.

Il trono over di Uomini e Donne ha un vasto seguito di pubblico, spesso le storie degli anta hanno anche messo in ombra le vicissitudini di tronisti e corteggiatori e questo ha reso alcuni dei presenti in studio molto popolari. Diversi i cavalieri e le dame che sono diventati dei personaggi tv: tra questi Gemma Galgani che è ormai parte del daytime da più di 10 anni e ancora oggi non ha trovato l’anima gemella. Tra gli anta più amati dai telespettatori anche Alessandra Rausa, anziano che si è conquistato l’affetto del pubblico grazie ai suo modi di fare eleganti, garbati e molto gentili. Rausa ha ottenuto anche l’attenzione di Maria De Filippi che gli ha chiesto di rimanere nel format anche dopo che il suo percorso si era concluso.

Nei giorni scorsi è è diffusa una notizia allarmante che è diventata virale sul web in poche ore: “Alessandro Rausa è morto” , così è stato condiviso in rete. Un annuncio non ufficiale e motivato solo dal fatto che Alessandro da qualche puntata non appare in studio. Una cosa che è apparsa strana a molti, visto che ha sempre risposto positivamente agli inviti della conduttrice. Eppure l’anta, che ricordiamo ha lasciato il programma con Maria Teresa, sta bene e non gli è successo nulla. Ha declinato alcuni inviti solo per motivi personali che non hanno nulla a che fare con la sua salute.

Visti i rumors insistenti l’amico Marco Antonio, anche lui cavaliere molto popolare, è intervenuto sui social per smentire la notizia del decesso: “Mi sono arrivati tanti messaggi che mi chiedevano di Alessandro messaggi purtroppo negativi io sono qui per dirvi che Alessandro ce l’abbiamo ancora qua”, questa il messaggio che accompagna il video dove i due cavalieri appaiono sorridenti. Alessandro fa anche dei cenni per scongiurare e allontanare il più possibile la sua dipartita.

Marco Antonio: “Alessandro è qua!” La reazione dei fans

Il cavaliere Marco Antonio, che ha un legame speciale con Alessandro, ha ironizzato sulla fake news e poi ha mostrato il cavaliere: i due sono apparsi sorridenti e Rausa è in perfetta forma. Perché vengono diffuse queste notizie non è dato sapere, ma sono di certo di cattivo gusto o almeno è quello che pensano molti dei followers di Marco Antonio che sono felici di aver visto vivo e vegeto l’ex sarto:

“Alessandro dovrebbe essere eterno, insegnare ai giovani la temerarietà, il rispetto, l’eleganza. Vita eterna ad Alessandro”, ha commentato un utente. E ancora: “Stavo per piangere…”, “Mi ero preoccupata ciao ad entrambi..ma soprattutto ad Alessandro”. Il post di Marco Antonio ha ottenuto tantissimi like e cuoricini e i fans sono stati felici di sapere che quanto è stato diffuso non era vero. C’è solo da chiedersi se Alessandro tornerà in studio nelle prossime puntate, almeno per rassicurare tutti che sta bene e che non gli è successo nulla.

Alessandro Rausa e Maria Teresa un amore speciale

Dopo aver presenziato per diverso tempo nel daytime di Uomini e Donne e aver frequentato diverse dame, anche Alessandro Rausa ha trovato la sua anima gemella. Ha scelto di lasciare il programma insieme a Maria Teresa, i due nonostante la distanza sono riusciti a ritagliarsi del tempo e stare insieme.

Ospiti del salotto di Verissimo hanno parlato del loro rapporto speciale e hanno ribadito che non c’è nessun limite di età per amarsi: “Sono andata da Maria così, per dare una svolta, essendo sola, chi ho incontrato? Un amore grande.” Ha ammesso l’ex dama. Alessandro ha poi aggiunto: “Non mi sembra vero, a volte mi do un pizzicotto per vedere se è vero”.