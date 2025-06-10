Trono over, chi potrebbe ritornare a Settembre: il colpo di scena a Uomini e Donne

L’universo di Uomini e Donne non smette mai di far parlare di sé, anche a telecamere spente. Tra i nomi che continuano a far discutere di certo uno dei più chiacchierati è quello di Mario Cusitore, ex volto del Trono Over e tronista parecchio contestato.

A distanza di qualche mese dal suo addio al programma, l’ex cavaliere ha lasciato intendere un suo possibile ritorno nello show di Maria De Filippi, magari già dalla prossima stagione, che debutterà come di consueto a settembre su Canale 5.

Il ritorno di Mario Cusitore

Intervistato nel format online CasaLollo2, condotto da Lorenzo Pugnaloni, Cusitore ha rivelato di non aver mai smesso di seguire il programma di Matia De Filippi e, soprattutto, di essere rimasto colpito da alcune nuove presenze nel parterre femminile Over.

“Chissà, magari a settembre…”, ha detto l’ex tronista e corteggiatore di Ida Platano, lasciando ben intendere che l’idea di rimettersi in gioco non gli dispiacerebbe affatto. Un “mai dire mai” che ha riacceso la speranza dei fan e alimentato il dibattito su un suo possibile ritorno.

Nel frattempo, Mario ha voluto chiarire un altro punto che nelle ultime settimane ha alimentato il gossip televisivo, ovvero la sua presunta partecipazione come tentatore al reality Temptation Island. Una voce che lo stesso Cusitore ha prontamente smentito.

“No, non fa per me”, ha detto, aggiungendo poi ironicamente: “Casomai ci andrò in coppia quando faranno la versione Over”. Insomma, chi sperava di vedere l’ex tronista di nuovo in tv ma in vesti molto diverse dal solito dovrà ingoiare un boccone amaro.

Il percorso a Uomini e Donne

I telespettatori più affezionati al programma ricorderanno il percorso tumultuoso di Mario a Uomini e Donne, iniziato con il corteggiamento a Ida Platano nella stagione 2023-2024. Un’avventura iniziata con grande entusuaismo ma finita tra polemiche e segnalazioni che hanno messo in dubbio la sincerità delle sue intenzioni.

Doo la rottura con Ida e il mancato lieto fine, Mario ha avuto una seconda possibilità come cavaliere del Trono Over. Anche in quella veste, però, le frequentazioni non sono sbocciate, e nuovi voci su presunti comportamenti ambigui lo hanno spinto a lasciare di nuovo il programma.

Oggi Cusitore si dice single ma pare davvero deciso a rimettersi in gioco, ma solo a precise condizioni. Quanto al rapporto con Ida , l’ex cavaliere ha rivelato di averle scritto dopo la sua uscita dal trono ma di non aver ricevuto alcuna risposta. Segno che, almeno per ora, la loro storia è davvero acqua passata (perlomeno per Ida…).