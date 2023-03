Giunge anche sulla tv lineare Tre sorelle, il secondo film diretto da Enrico Vanzina ed inizialmente destinato a Prime Video. Questa sera, martedì 21 marzo 2023, alle 21:20, su Canale 5 va in onda la pellicola uscita nel 2022 in streaming e con protagoniste, come si evince dal titolo, tre sorelle, molto legate ma ciascuna con un problema sentimentale. Curiosi di saperne di più? Proseguite nella lettura!

Tre sorelle, quando va in onda?

Come detto, Canale 5 ha fissato la messa in onda del film per la serata di martedì 21 marzo 2023, in prima visione per la tv generalista.

Tre sorelle, la trama

Tramite la voce narrante di loro padre (Luca Ward), il pubblico segue le vicende delle tre sorelle Marina (Serena Autieri), Sabrina (Giulia Bevilacqua) e Caterina (Chiara Francini). Quando Maria scopre che il marito la sta tradendo con il suo assistente, corre da Sabrina, anche lei però in crisi: è stata infatti lasciata dal marito dopo averlo tradito.

Le due decidono di trascorrere insieme le vacanze nella villa di Marina, dove si trova anche Lorena (Rocio Munoz Morales), giovane massaggiatrice di Marina. Alla loro vacanza si unisce Caterina: le tre si ritrovano a dover affrontare varie vicissitudini sentimentali. Tra queste, l’innamoramento di Marina per Antonio (Fabio Troiano), suo vicino di casa, che però ha anche una relazione con Caterina ed è anche sposato.

Tre sorelle, il cast

Serena Autieri: Marina

Giulia Bevilacqua: Sabrina

Chiara Francini: Caterina

Rocio Munoz Morales: Lorena

Fabio Troiano: Antonio

Luca Ward: padre delle tre sorelle e voce narrante

Danilo D’Agostino: Gabriele

Robert Steiner: Mario

Nadia Rinaldi: Filomena

Massimiliano Rosolino: Guido

Eleonora Pedron: moglie di Antonio

Vincenzo Sebastiani: Tonino

Tre sorelle, quante puntate sono?

In realtà, il titolo non è una fiction, ma un film-tv, in onda quindi in un’unica serata, della durata di 93 minuti.

Tre sorelle, regista e produttori

Il film-tv è stato diretto da Enrico Vanzina, alla sua seconda esperienza da regista dopo “Lockdown all’italiana”, che cura anche la sceneggiatura, da un soggetto di Carlo Vanzina. A produrre New International, con Rti e Prime Video.

Tre sorelle, location

Dov’è stato girato Tre sorelle? La location principale, ovvero la villa in cui trascorrono le vacanze le protagoniste, si trova a San Felice del Circeo, Comune in provincia di Latina. Le riprese si sono svolte anche sul litorale di Sabaudia ed ad Oriolo Romano, in provincia di Viterbo.

Tre sorelle, colonna sonora

Durante il film si può sentire il brano “Io con me”, cantato da Annalisa Minetti e scritto da Umberto Smaila, Silvio Amato ed Enrico Vanzina.

Tre sorelle su Prime Video

Oltre che durante la messa in onda su Canale 5, è possibile vedere Tre sorelle in streaming su Prime Video, dove ha debuttato inizialmente. Il film-tv è anche a disposizione del catalogo di Mediaset International, riservato a chi vive all’estero.