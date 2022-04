Enzo Miccio torna a dare consigli di stile su Real Time: debutta a maggio Trasformazioni incredibili, nuovo format dedicato alla moda e al makeover di persone comuni. Un terreno caro al wedding planner e image expert, che si è fatto conoscere al pubblico di Real Time sia come event designer sia come arbiter elegantiae. Ricordiamo gli esordi con Wedding Planners e soprattutto la sua lunga esperienza in un cult come Ma come ti vesti?! insieme a un’altra icona della rete come Carla Gozzi. Lo abbiamo poi visto raccontare il dietro le quinte del suo mestiere di ideatore di eventi con Diario di un Wedding Planner e affinare le sue doti di ‘angelo custode’ delle fidanzate con Abito da sposa cercasi, che lo ha visto muoversi tra Puglia e Sicilia nella versione italiana di Say yes to the dress. Una riscrittura davvero originale, nella quale Miccio ha sì seguito la traccia data da Randy Fenoli di Kleinfeld del format originale, ma ha dato un taglio decisamente personale in una narrazione che lo ha visto spesso evitare tragedie di famiglia più che ‘suggerire’ semplicemente l’abito perfetto per le nozze (che ormai da qualche tempo disegna anche).

Se c’è un programma, però, di cui sentiamo la mancanza è L’eleganza del maschio, uno dei pochissimi format esclusivamente dedicati allo stile uomo. Andato in onda per una sola stagione nel 2013, quel programma aveva un gran potenziale per dare consigli, svelare trucchi, regalare suggerimenti sugli elementi fondamentali della moda maschile, solitamente poco trattati e invece sempre più misconosciuti. Dai tipi di colletto alle varietà dei polsini, dal taglio delle giacche agli abbinamenti di colore: la cura nello stile per i maschietti sembra essere più rara e l’idea di offrire strumenti utili per imparare a vestirsi con gusto e riconoscere la classe non era così peregrina. Dieci anni dopo, direi che quell’esperimento – rivolto ai signori in cerca di stile e alle compagne stanche di tute acetate e infradito – è ancora più necessario.

Ecco perché in fondo speriamo che con questo nuovo programma Miccio torni non solo a farci conoscere il lessico del perfetto stylist, ma ci aiuti a trovare un pizzico di gusto, o quantomeno spiegarci le tendenze del momento e nel contempo i grandi classici da non perdere mai di vista. Questo Trasformazioni incredibili, però, è un format già rodato altrove: si tratta, infatti, della versione italiana del francese Incroyables Transformations, dal 2019 in onda su M6 (e prodotta da Studio 89 Productions che fa parte del gruppo M6).

Trasformazioni incredibili debutterà a maggio su Real Time (DTT, 31). Ne riparleremo presto.