Tradimento, Yesim scopre che Ipek è viva, Kahraman avrà un incidente gravissimo

Si sta per concludere una settimana davvero molto intensa per i protagonisti di Tradimento, le ultime puntate della soap turca ci hanno regalato risvolti inaspettati e adesso Kharaman sarà coinvolto in un terribile incidente. La soap turca – che va in onda dal lunedì al venerdì su Canale Cinque alle 14.10 e la domenica alle 15.30 – non annoia mai i suoi fan.

Dopo che Yesim ha scoperto che Ipek è viva, uno dei protagonisti più amati sarà in serio pericolo di vita e questo farà stare in apprensione tutte le persone che gli vogliono bene. Cosa accadrà quindi al termine di questa settimana?

Tradimento, cosa accadrà a Kahraman

Kharaman sarà coinvolto in un brutto incidente, dopo essere stato seppellito da un cumulo di terra gettato da un camion, poco dopo aver salvato la vita di Ozan, le sue condizioni saranno gravissime. Nella puntata della soap turca che andrà in onda questo venerdì pomeriggio vedremo la corsa disperata in ospedale.

Giunto in pronto soccorso, i medici capiranno subito che le condizioni del giovane sono disperata, sarà necessario sottoporlo a un delicato intervento chirurgico, in cui gli sarà asportata la milza. Dopo l’operazione Kaharaman sarà portato in terapia intensiva, bisognerà quindi attendere che si riprenda dal grave incidente. Intanto, sempre nella stessa puntata, arriverà l’attesissimo test del DNA che hanno richiesto Tarik e Guzide.

La giudice e il suo ex marito vogliono sapere se Dundar è davvero il loro figlio biologico e l’esito del test confermare che lo è. In realtà, secondo le anticipazioni di Tradimento, scopriranno poi che il ragazzo non è davvero un loro consanguineo, ma per quella puntata bisognerà attendere ancora un po’. Ipek, che ha praticamente tradito la fiducia di tutti, sarà distrutta dalla fine della relazione con Oltan. L’uomo non riuscirà a sorvolare su quanto accaduto e sul fatto che la ragazza abbia finto il suicidio, facendo preoccupare il padre e tutti quanti per lei.

A scoprire che, in realtà, è viva – come abbiamo visto – è stata Yesim. Ozan sospetterà subito che la ragazza non si sia tolta davvero la vita e spingerà Sezai e Ipek a cercarla, credendo che possa essere svenuta da qualche parte. Yesim inizierà a cercarla senza tregua, anche bussando alle porte degli abitanti del villaggio dove è stata trovata la sua auto e proprio nella dimora di Mustafa e Iffet troverà Ipek e scoprirà che si era nascosta. Quando Oltan scoprirà cosa ha fatto, non vorrà sapere più nulla di lei e l’allontanerà. La stessa cosa farà il padre Sezai, deluso dall’accaduto.

La settimana di Tradimento si concluderà con Kaharaman in ospedale, finitoci dopo aver salvato la vita ad Ozan. Dunque non mancheranno i colpi di scena, la soap turca ci regalerà come sempre risvolti inaspettati e momenti davvero emozionanti.