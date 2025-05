Tradimento, puntate seconda stagione: Oltan chiede a Serra di abortire

Il Tradimento continua a essere seguitissimo e dopo il successo della prima stagione – che ha letteralmente tenuto i telespettatori incollati allo schermo – anche la seconda sarà davvero molto coinvolgente. Lo dimostrano le anticipazioni dei prossimi appuntamenti, che parlano di una richiesta sconvolgente da parte di Oltan. Il potente uomo d’affari, infatti, chiederà a Serra di abortire in cambio di un’enorme cifra economica.

I fan della serie turca sanno bene come Oltan possa essere davvero crudele e quest’ultima richiesta sarà un vero colpo di scena. Purtroppo con la sua influenza riesce quasi sempre ad ottenere ciò che vuole, proprio per questo il timore che Serra possa cedere a questo terribile ricatto è molto alto.

Tradimento, cosa accadrà nelle prossime puntate della seconda stagione

I prossimi appuntamenti del Tradimento promettono di essere ricchi di colpi di scena, Serra aspetta un bambino da Tolga e questa cosa scuoterà molto Oltan, che non resterà con le mani in mano e proverà in tutti i modi a far interrompere la gravidanza alla ragazza. Sarà tale il suo sconvolgimento che le chiederà di sottoporsi a un aborto in cambio di denaro.

Sarà proprio Serra a rivelare a Oltan di aspettare un bambino da Tolga, la giovane è in serie difficoltà economiche, ha un debito sulla sua carta di credito di 350.000 lire turche. Inizialmente proverà a chiedere aiuto a Selin, ma visto che glielo negherà, deciderà di rivolgersi a Oltan. L’uomo in un primo momento si rifiuterà di darle una mano, non ama il suo comportamento, ma lei sa di avere a suo vantaggio una “cosa” che gli farà cambiare idea.

Infatti domanderà ad Oltan di incontrarsi in un ristorante e nel locale gli farà vedere le analisi che accertano la sua gravidanza. In un primo momento il potente uomo d’affari non comprenderà cosa voglia la giovane da lui, capirà tutto quando la futura madre gli dirà che il bambino che aspetta è di Tolga. Oltan le dirà di non crederle e la minaccerà di voler fare un test del Dna, ma la ragazza non si lascerà intimorire, acconsentendo a sottoporsi all’esame, lasciando intendere dunque che non teme assolutamente i risultati.

Così Oltan dovrà capire come “risolvere il probema” e offrirà cinque milioni a Serra per abortire. L’uomo è intenzionato ad evitare che la sua famiglia subisca ancora danni, Selin è ancora molto fragile dopo il ricovero in una clinica psichiatrica e per Tolga, un bambino al di fuori del matrimonio sarebbe un grande scandalo. Nelle prossime puntate del Tradimento si assisterà alla trattativa economica tra il potente imprenditore e la futura madre, che chiederà 15 milioni di dollari per abortire. Ma Oltan non pare voler cedere e le farà capire che è disposto a darle solo 5 milioni di dollari, a patto che lei faccia tutto quello che lui le dirà. Ancora non si sa se la ragazza accetterà questa proposta.

Quando va in onda la serie tv Tradimento

La serie tv turca va in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 14.10, il venerdì con un doppio appuntamento in prima serata e il sabato e la domenica alle 14.45 è stata un vero successo per la rete ammiraglia Mediaset. Del resto è ormai cosa nota che gli sceneggiati turchi sono molto graditi dal pubblico e l’azienda del Biscione, a fronte di una spesa non eccessiva – pare che i costi siano assai ridotti – si assicura un’importante manciata di ascolti.