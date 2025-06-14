Tradimento prossime puntate: viene a galla una relazione segreta, tutto distrutto

Nuovi risvolti inaspettati attendono i fan di Tradimento, verrà scoperta una relazione segreta che contribuirà a creare una serie di dinamiche nuove nella vita dei protagonisti della soap turca. Sarà sicuramente Güzide a essere il personaggio che si troverà a dover affrontare una fortissima delusione.

La giudice verrà a conoscenza del tradimento di Yeşim, una cosa che la sconvolgerà oltre modo e la spingerà a parlarle in modo molto duro. Secondo le anticipazioni del Tradimento nelle prossime puntate, dunque, vedremo l’evolversi di questa difficile situazione.

Anticipazioni Tradimento, Yeşim cede alla passione

Nelle prossime puntate di Tradimento Yeşim e Dündar inizieranno una relazione segreta, i due giovani – la cui attrazione era evidente da tempo – cederanno alla passione. Accadrà dopo che la ragazza comunicherà a Dündar di volersi separare da Tarik, quando poi scopriranno che lui non è suo figlio biologico, non ci saranno più impedimenti alla loro storia e decideranno di incontrarsi in grande segreto.

Il primo a scoprire la relazione segreta sarà Ümit, che si accorgerà di una grande complicità tra la donna che ama e Dündar. Resosi conto che tra i due stia nascendo qualcosa, inizierà a seguire la giovane e scoprirà che si sono incontrati in un albergo in grande segreto, così deciderà di rivelare tutto a Tarik, per farli lasciare. Quando quest’ultimo verrà a conoscenza del tradimento della compagna, deciderà di cacciarla via di casa, pare che non vedesse l’ora di separarsi da lei.

Infatti si recherà in albergo per filmare la “coppia clandestina”, tornerà a casa, preparerà i bagagli della compagna e la farà andare via, riuscendo così ad allontanarla da Öykü. A rimanere davvero delusa da questa relazione segreta sarà Güzide, che accoglierà la ragazza dopo che è stata cacciata via dal suo ex. Le raggiungerà Dündar e la giudice esprimerà loro tutto il suo dispiacere per l’accaduto, credendo tra l’altro che i due ancora non sanno che lui non è il suo vero figlio.

Güzide chiederà a Yeşim cosa ha fatto e perché ha rovinato tutto, comportandosi proprio come Tarik. Le domanderà se in tutta questa storia ha mai pensato alla figlia. La giovane proverà a spiegarsi e a trovare una giustificazione, ma la giudice incalzerà dicendo che in questo modo soffrirà solo la bambina, avrebbe dovuto attendere la separazione prima di cedere alla passione. Le prossime puntate di Tradimento saranno molto intense e ricche di colpi di scena.

Si dovranno risolvere diverse questioni, tra cui il fatto che Yeşim – al momento – non potrà vedere la figlia. Ad aiutarla, nonostante la delusione, con molta probabilità sarà Güzide, che sicuramente vorrà il bene della bambina e non vorrà che stia lontana dalla madre. Non ci resta che aspettare di scoprire cosa accadrà.