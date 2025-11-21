Tradimento, le anticipazioni di stasera 21 novembre: Selin scarcerata ma accade l’impensabile

Ci saranno molte rivelazioni drammatiche nella nuova puntata di Tradimento, attesa per stasera 21 novembre

La tensione narrativa in Tradimento, una delle soap di punta di Canale 5, si prepara a toccare un nuovo apice. L’episodio in onda oggi venerdì 21 novembre alle 21:40 promette sviluppi decisivi che ridefiniranno gli equilibri interni alla trama e che confermano la capacità della serie di intrecciare insieme, in modo sapiente, legal thriller e melodramma.

Il cuore dell’episodio ruota attorno alla scoperta sconvolgente che coinvolge Guzide e Nazan. Le due donne riescono finalmente a rintracciare Lutfu Taninir, testimone chiave presente ospedale, nel 1998, durante il parto. E l’uomo svela ciò che per anni era rimasto impronunciabile.

La verità taciuta per anni

Tarik, per evitare lo stigma sociale derivante da un figlio nato con malformazioni, avrebbe deliberatamente scambiato il neonato. Una rivelazione a dir poco sconcertante che travolge l’identità del figlio di Guzide e rende ancor più chiara la vera personalità dell’avvocato, con le sue pesanti responsabilità legali e morali.

Decisa a ottenere giustizia, Guzide architetta insieme a Nazan una strategia rischiosa, ovvero inviare a Tarik una mail anonima chiedendo denaro in cambio del silenzio riguardo allo scambio effettuato tra i due bambini.

L’incontro ricostruisce l’atmosfera tipica del migliori crime drama, con una tensione alle stelle e una registrazione segreta affidata a Cengiz. Ma come spesso accade in Tradimento, tutto è pronto a cambiare in un secondo. Tarik mangia la foglia e riesce a sfuggire all’agguato, Guzide è a un passo dall’inevitabile, ovvero passare per vie legali.

Il video dell’omicidio di Korkmaz

Un’altra linea narrativa raggiunge un punto critico. Yesim è travolta dai sensi di colpa e confessa al magistrato di aver filmato l’omicidio di Korkmaz commesso proprio da Tarik. È la prova definitiva, il tassello che potrebbe far crollare l’intero castello di menzogne costruito dall’avvocato.

Ma il video è scomparso. Qui entra in scena Tolga, chiamato da Guzide a tentare il recupero del file, in una corsa disperata contro il tempo. Intanto Selin viene scarcerata, il che fa presagire altri colpi di scena all’orizzonte per la famiglia.

Non meno intensa è la vicenda che coinvolge Ipek. Quando Sezai scopre il suo aborto, il dolore porta a una azione legale. L’uomo decide infatti di denunciarla per l’omicidio di Serra. Un passaggio narrativo particolamnete crudo, questo, che mette ancor più in risalto la fragilità dei rapporti ormai irrimediabilmente compromessi.

Neva e Azra tentano di proteggere Ipek, nascondendola, ma la tensione cresce fino al più amaro epilogo possibile, ovvero la denuncia di Sezai. Nel frattempo Oylum perde il cellulare, quello che contiene la video confessione sulla vera paternità di Can. Finito nelle mani di Oznur, raggiunge Oltan, che affronta Oylum in una scena destinata a lasciare il segno.