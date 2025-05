Tradimento, l’attrice di Guzide è stata sposata con un attore di Terra Amara: la curiosità

Tradimento, l’amata attrice Guzide sposata in passato con il protagonista di Terra Amara. Il nome e il racconto della loro storia.Un amore passato con tanto di matrimonio si cela nel curriculum sentimentale dell’attrice turca Vahide Percin, stella della nuova serie turca Tradimento, in onda su Canale 5. La sua Guzide è indubbiamente la grande e

Un amore passato con tanto di matrimonio si cela nel curriculum sentimentale dell’attrice turca Vahide Percin, stella della nuova serie turca Tradimento, in onda su Canale 5. La sua Guzide è indubbiamente la grande e indiscussa protagonista. Per fiction è la moglie di Tarik che la tradisce con la sua migliore amica. Dopo aver scoperto il tradimento, la donna inizierà un autentico percorso di rinascita sia dal punto di vista umano che professionale. Il suo obiettivo è quello di riuscire a ritrovare, un poco alla volta, il suo posto nel mondo e di riscoprire il valore della felicità.

In passato l’artista è stata anche nel cast di un’altra soap turca che ha riscosso grande successo anche nel nostro Paese, quale Terra Amara. Qui ha interpretato il personaggio di Hùnkar Saracoglù Yaman, madre di Demir, nonché proprietaria della fattoria degli Yaman. E anche il suo ex marito è una star della stessa produzione.

I due sono stati sposati dal 1991 fino al 2013. anno in cui hanno divorziato. Nel 1994 hanno messo al mondo Alize, anche lei oggi attrice e presente nel cast di Tradimento, a partire dalla seconda stagione, nel ruolo di Azra, la figlia della sorella di Tarik. Il padre è anche lui attore e pertanto si può parlare di figlia d’arte.

L’ex marito dell’attrice turca, una star di Terra Amara

Si tratta di Altan Gordum, celebre presso il grande pubblico per il suo ruolo di Colak in Terra Amara. Colak è indubbiamente uno dei cattivi della soap. Dopo aver scontato 18 anni di prigione, vuole riprendersi ad ogni costo i terreni che Demir Yaman gli ha sottratto molto tempo prima. Invia i suoi scagnozzi a rubare e non si ferma innanzi a nulla pur di ottenere ciò che vuole, memore del detto che “il fine giustifica il mezzo”. Alla fine però, dopo essere stato ferito in maniera molto grave durante una sparatoria, morirà in prigione, dopo anni di reclusione, a causa del diabete che aveva in precedenza sviluppato.

L’artista, classe 1958, ha nel suo passato molto teatro dove ha operato non solo come attore ma anche come regista, insegnante e manager. E’ molto attivo sul Grande Schermo. Altra serie televisiva che lo ha visto indiscusso protagonista pure in Italia è L’Attrice, disponibile su Disney Plus. Attualmente non è noto se abbia una nuova compagna di vita dal momento che è un uomo molto riservato. Nemmeno a Verissimo, ai microfoni di Silvia Toffanin, ha voluto parlare dei suoi legami sentimentali più recenti.

Con l’ex moglie ha mantenuto ottimi rapporti tant’è che i due collaborano ancora insieme, come si evince da Mediaset Infinity dove è possibile riguardare in streaming non solo Tradimento ma anche Terra Amara, nelle loro svariate stagioni.