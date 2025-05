Tradimento, il drammatico finale della soap turca

La soap turca si prepara al grande finale, ma non ci sarà nessuno happy ending, l’epilogo infatti sarà più tragico che mai e il pubblico, così come l’amata protagonista, dovranno fare i conti con una terribile verità. Guzide scoprirà una cosa che riguarda il suo figlio biologico che la sconvolgerà e purtroppo non potrà far alto che accettare la dura realtà.

Mentre le puntate dell’amatissima soap continuano ad andare in onda, dalla Turchia arrivano delle anticipazioni davvero tristi. Guzide dopo aver scoperto che Oylum in realtà non è sua figlia, deciderà di cercare il suo vero figlio biologico e purtroppo scoprirà che è morto. Proprio quando credeva che avrebbe potuto finalmente riabbracciarlo, dovrà fare i conti con questa atroce scoperta.

Cosa succede a Guzide nel finale di Tradimento

Guzide dopo aver saputo che colei che credeva essere sua figlia, in realtà non ha il suo stesso sangue, deciderà di rintracciare il vero figlio biologico. Così nelle prossime puntate del Tradimento vedremo la disperata ricerca dell’amata giudice, che però verrà a sapere che suo figlio purtroppo è morto.

Si chiamava Murat ed è morto a pochi giorni dalla sua nascita a causa di gravi malformazioni. Ma la scoperta forse ancora più atroce è che l’ex marito di Guzide sapeva tutto. Tarik, infatti, già dalla nascita del piccolo, a causa delle sue malformazioni aveva deciso di darlo in adozione, mentendo da subito all’allora moglie. La giudice per tutti questi anni ha cresciuto una figlia non sua, ma non appena scopre la verità deciderà di mettersi subito a lavoro per ritrovare il suo vero figlio.

E proprio nel corso delle sue ricerche scoprirà che il piccolino è deceduto poco dopo la sua nascita. Nelle ultime puntate del Tradimento vedremo Guzide piangere sulla tomba del figlio Murat, la giudice si sentirà in colpa per non essere stata vicina al figlioletto e non averlo accompagnato nei suoi ultimi istanti di vita. Un epilogo terribile che spezzerà il cuore della protagonista.

In attesa del grande finale dell’amata soap opera turca, non ci resta che attendere le prossime puntate, una delle quali speciale prevista per venerdì 9 maggio. Mediaset, infatti, ha deciso di “sfidare” lo show di Rai 1 “Sognando…Ballando con le Stelle” schierando uno dei suoi “cavalli di battaglia”, Tradimento. Per quanto riguarda, invece, la data del grande finale ancora non si sa con assoluta certezza quando andrà in onda, ma presto i telespettatori dovranno salutare gli amati protagonisti.

L’azienda del Biscione, però, è già corsa ai ripari, acquistando i diritti di una nuova soap opera che in Turchia ha ottenuto un grande successo, Cuore Nero. Una storia ambientata a Capadoccia, ricca di intrighi amorosi, che sarà sicuramente molto apprezzata dal pubblico. Così dopo le lacrime per Tradimento ci si potrà subito appassionare a un nuovo racconto.