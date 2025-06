Tradimento, colpo di scena: scoppia la passione tra Ipek e Oltan

Ancora colpi di scena nella soap turca Tradimento. Tra i due protagonisti Ipek e Oltan sta per scoppiare la passione: questo è ciò che viene scritto sulle anticipazioni che rivelano cosa succederà nel corso delle prossime puntate. La serie continua a catturare l’attenzione dei telespettatori, e le sorprese non sono finite qui.

Tradimento, anticipazioni: Ipek e Oltan beccati così

Nei prossimi episodi della soap, Guzide scoprirà dall’amica Nazan che Ipek e Oltan hanno una storia d’amore. L’ex giudice capirà infatti che la giovane sta tramando qualcosa, anche se preferirà per il momento non rivelare nulla di più a Sezai. Anche Ipek manterrà il suo segreto con le amiche. Nel frattempo, Oltan e Ipek saranno sempre più vicini per via dei problemi di Tolga e Selin. La moglie del figlio sarà infatti internata in una clinica psichiatrica dopo la morte della piccola Zeynep, la neonata di quasi 3 mesi che è stata da poco adottata dalla coppia. Oltan finirà così tra le braccia di Ipek che nasconderà alle amiche la relazione con l’uomo.

L’unica a sapere della storia d’amore sarà solo Neva, la sua ex balia, che ha anche lei un grande astio nei confronti di Guzide. Nazan scoprirà quindi la storia tra i due, dato che trascorrerà una vacanza breve nello stesso hotel in cui i due protagonisti avranno deciso di andare. Li vedrà insieme e capirà tutto, restando molto sorpresa sopratutto per la grande differenza d’età che c’è tra i due. Al ritorno dirà tutto a Guzide, che resterà di sasso per la paura che Ipek stia in realtà tramando qualcosa alle loro spalle, forse con la volontà di portare Oltan dalla sua parte. Farà intanto in modo che Sezai non venga a conoscenza di questa relazione.

Cosa era accaduto nelle puntate precedenti

Negli scorsi appuntamenti di Tradimento, Sezai aveva accusato la figlia di non avergli detto la verità sulle due auto in suo possesso. Guzide si era invece vista derubare in casa da Hakan dopo averlo ospitato a seguito di un delicato intervento chirurgico che aveva subito. Il giovane era stato quindi inseguito dalle forze dell’ordine e si era rifugiato nella cantina della ex giudice. Tolga era invece rimasto in prigione a causa delle accuse ingiuste avute da Serra.