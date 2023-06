Da domani, sabato 1 luglio, via al Tour de France 2023 (nella foto il direttore Christian Prudhomme). L’edizione numero 110 della prestigiosa corsa a tappe di ciclismo inizierà da Bilbao. L’evento sportivo, che si concluderà il 23 luglio con la consueta passerella sui Campi Elisi, sarà trasmesso in diretta tv anche in Italia. Nel dettaglio, ecco la programmazione televisiva.

Tutto il Tour de France sarà su RaiSport, con Andrea De Luca e Stefano Garzelli che ogni giorno su Rai2 (e su RaiPlay), a partire dalle 14.45, racconteranno la tappa in diretta, con le interviste di Ettore Giovannelli. Alle 17.30, sempre su Rai 2, toccherà a Francesco Pancani e ai suoi ospiti analizzarla in Tour replay. Due gli appuntamenti, invece, su RaiSport HD: alle 20.00 Tour di sera, una sintesi di mezz’ora per vedere (o rivedere) il meglio della giornata, e mezzanotte Tour di notte, ovvero la replica integrale della tappa, per gli appassionati che faticano a prendere sonno.

Il Tour de France sarà disponibile in diretta anche per gli abbonati di Europort1, visibile sul canale 210 del pacchetto Sky o su Dazn. La 21 tappe integrali saranno anche in live-streaming senza interruzioni pubblicitarie su discovery+ con il commento di Luca Gregorio, Riccardo Magrini, Wladimir Belli, Moreno Moser e le analisi del campione della Grande Boucle Alberto Contador (2007 e 2009) e di Philippe Gilbert in motocorsa. Collegati dallo studio Cube di Londra in realtà aumentata con le sue innovative analisi in 3D di inclinometri e sfondi immersivi, ci saranno Orla Chennaoui e il tre volte maglia verde Robbie McEwen, per commentare tutti i temi caldi del Tour de France tra fughe e volate, sprint e salite. Sulla piattaforma in streaming è previsto anche Tour 360, il dopo-tappa di Giulia Cicchinè e Riccardo Magrini con ospiti quotidiani (sabato 1 è atteso Michele Bartoli, domenica 2 Roberto Conti).

Tour de France 2023: tappe e chi partecipa

I corridori italiani in gara saranno soltanto 7 (Giulio Ciccone, Jacopo Guarnieri, Alberto Bettiol, Matteo Trentin, Gianni Moscon, Daniel Oss e Luca Mozzato). Era dal 1983 che non si vedevano così pochi azzurri (all’epoca erano 6). L’abruzzese Ciccone, che ha saltato il Giro d’Italia per Covid e che è stato anche l’ultimo italiano a vestire la maglia gialla – 2 giorni nel 2019 – può puntare a un buon piazzamento in classifica generale e, magari, anche alla maglia verde degli scalatori. Per la maglia gialla, che vale la vittoria finale, i favoriti sono invece Tadej Pogacar e Jonas Vingegaard. Tra i possibili outsider, secondo gli esperti, lo spagnolo Enric Mas, l’australiano Jai Hindley e il colombiano Egan Bernal.