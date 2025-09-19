“Torneresti con Chiara Ferragni?”. Cruciani inchioda Fedez: la risposta del rapper

Giuseppe Cruciani fa centro e chiede a Fedez uno dei quesiti più richiesti nell’ultimo anno. Il giornalista ha parlato con il rapper del suo matrimonio – ormai terminato – con l’ex moglie Chiara Ferragni e lo ha fatto durante la sua ospitata nel programma radiofonico La Zanzara. Tra l’altro, proprio durante le registrazioni della puntata avvenute nella sede del Sole 24Ore a Milano, nello stesso edificio sarebbe arrivata anche l’influencer per altri impegni di lavoro.

Le parole di Fedez sull’ex moglie

C’è un giallo che dobbiamo risolvere” – ha esordito Giuseppe Cruciani al rapper, facendogli sapere che in sede è arrivata proprio la Ferragni, salita all’ottavo piano dal direttore Fabio Tamburini. “Magari il direttore vi fa rimettere insieme” – ha continuato lui – “Perché ridi? Nella vita magari uno può anche tornare insieme all’ex moglie“. Il rapper si è mostrato però piuttosto imbarazzato e ha risposto con sole tre parole: “Mai dire mai“. La stessa domanda era stata fatta anche all’imprenditrice digitale mesi fa da un follower, ma in questo lei aveva risposto: “Mai e poi mai“.

Dopo la domanda di Cruciani, il rapper è stato preso di mira anche dal co-conduttore David Parenzo, che ha invitato il cantante ad una maggiore chiarezza. “Ma è un’ipotesi fantascientifica o no? Puoi dire che è stato l’amore più grande della tua vita? Ci puoi dire che Chiara è stato il tuo amore più grande?“, ha chiesto lui. A quel punto Fedez ha detto: “Siamo da Barbara D’Urso“, non volevo soddisfare del tutto la richiesta dei due conduttori.

Cosa pensa del caso Raoul Bova

In quella stessa occasione, è stato poi chiesto a Fedez cosa ne pensasse del caso che ha visto protagonisti Raoul Bova e Fabrizio Corona. L’ex re dei paparazzi ha infatti divulgato degli audio privati dell’attore, rendendo quindi pubblica la notizia della sua separazione da Rocio Munoz Morales. “Questa è una cosa molto delicata” – ha risposto il rapper – “Però devo dire che mi dispiace molto per la situazione perché credo che non sia divertente essere nel mezzo a quel tipo di bufera. No, non è una risposta da democristiano, è vero. Se pubblicare conversazioni private è una cosa criminale o no? Ok lo dico, purtroppo la legge italiana non ti tutela da questo punto di vista“.