Torna Il senso della vita, quando andrà in onda: l’annuncio di Paolo Bonolis

“Il senso della vita” sta per tornare in televisione. A dare l’annuncio è stato Paolo Bonolis, storico conduttore della trasmissione.

Stavolta pare decisamente essere la volta buona per assistere al ritorno de Il senso della vita sul piccolo schermo. Sembrava che già nelle stagione 2017-2018 il talk show di Paolo Bonolis potesse essere riproposto nella prima serata di Italia 1. Ma nel 2021 fu lo stesso conduttore a dire che alla fine non se ne sarebbe fatto niente.

Le circostanze e le situazioni però cambiano – come la ruota della fortuna in voga nei tempi medievali – e ora il tempo pare propizio per la ripresentazione della trasmissione condotta da Bonolis insieme all’inseparabile Luca Laurenti dal 2005 al 2008 (e riproposta nella primavera del 2011 nella prima serata della domenica). In onda su Canale 5, la trasmissione riscosse un buon successo in seconda serata tra il pubblico e i critici.

A quattordici anni da quell’ultima edizione del 2011 Paolo Bonolis riporta finalmente in televisione Il senso della vita. È stato lo stesso conduttore ad annunciare il ritorno della trasmissione rimasta nel cuore del pubblico di Canale 5. Ecco quando tornerà in onda lo show che ha portato all’attenzione del grande pubblico le storie e le interviste a diversi personaggi, famosi e non.

Paolo Bonolis annuncia il ritorno in tv de Il senso della vita

L’annuncio del ritorno de Il senso della vita è giunto in occasione di un’intervista rilasciata da Paolo Bonolis insieme al figlio Davide durante il podcast Doppio Passo. «Il prossimo anno riprenderò una trasmissione, ‘Il senso della vita’, con una contemporaneizzazione del racconto», ha dichiarato a sorpresa il presentatore romano nel ripercorrere la sua esperienza nel mondo televisivo.

Bonolis, da anni uno dei volti noti della tv oltre che esponente della grande scuola della conduzione italiana, non si è sbottonato ulteriormente sui contenuti del talk show che chiuse i battenti nel 2011, al termine di quattro edizioni. Di certo al momento c’è solo la data della messa in onda: il 2026. Sicuramente nei prossimi mesi verranno resi noti ulteriori dettagli sul grande ritorno de Il senso della vita.

L’ultima edizione del talk show, ideato dallo stesso Bonolis insieme a Michele Afferrante e Filippo Mauceri, si fermò al 2011. Il programma, condotto dalla rodata coppia Bonolis-Laurenti, trattava storie di vita e interviste a svariati personaggi, conosciuti o perfetti sconosciuti. Tra questi ricordiamo, a mo’ di carrellata, Michele Placido, Renato Zero, Walter Veltroni, Vittorio Sgarbi, Massimo Fini, Silvio Berlusconi, Roberto Benigni.

Il senso della vita: un programma che ha lasciato il segno

Ma tra gli ospiti de Il senso della vita abbiamo avuto, come detto, anche persone comuni o eroi della porta accanto come Emil Maratu, il ragazzo rumeno che salvò una donna gettandosi nelle acque del Tevere. Insomma: potenziale ospite era chiunque avesse una storia piccola o grande da raccontare, in grado di lasciare un segno profondo negli spettatori che ancora serbano un gradito ricordo del programma in onda su Canale 5.

In molti negli anni hanno chiesto a gran voce un ritorno sul piccolo schermo del talk show. La parola fine sembrava averla messa lo stesso Bonolis, che in un’intervista risalente a qualche anno fa aveva dichiarato: «Ci penso spesso. È un programma di racconto e di pensiero che non può andare in seconda serata: il suo costo è alto e non può essere collocato in quella fascia».

«A malincuore – aveva aggiunto il conduttore – dico che è un progetto meraviglioso verso il quale nutro affetto, ma non avrà futuro. Lo farà sui social qualcuno… ». I tempi però sembrano essere cambiati e si sono create le condizioni per un ritorno de “Il senso della vita”. Appuntamento dunque al 2026 per un ritorno che si annuncia fin da ora estremamente interessante.