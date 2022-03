In principio fu “Cari amici vicini e lontani” di Nunzio Filogamo e “Allegria” di Mike Bongiorno. Le espressioni verbali che si ripetono in tv si trasformano in ritualità, entrando a far parte dell’essenza del personaggio che le pronuncia o della produzione che le ospita. E così, alla fine, valorizzano il prodotto televisivo rendendolo ben identificabile.

Si pensi al “Questa è la storia di“, che è diventata un brand della televisione contemporanea e di Maria De Filippi, il cui universo lessicale è stato largamente a approfonditamente indagato e analizzato (“tronista“, “esterna“, “seduta“, “carte” sono gli esempi più facili per accedere al vocabolario defilippiano).

Stesso dicasi per il “Consigli per gli acquisti” di Maurizio Costanzo, pronunciato prima di lanciare la pubblicità. Momento televisivo che per Antonella Clerici si trasforma in “reclame” non senza un gusto retrò e che per la Gialappa’s Band era occasione ghiotta per sentenziare “Chi cambia canale…“. Lilli Gruber apre il suo Otto e mezzo su La7 con due certezze: “Spettatrici e spettatori” e “Subito dopo la pubblicità“.

Nel mezzo ci sono miriadi di modi di dire iconici che hanno fatto, a loro modo, la storia del piccolo schermo. Molto spesso concentrati nel genere del quiz, dal “Scavicchi ma non apra” di Affari tuoi nei tempi d’oro di Paolo Bonolis, tra i personaggi tv più capaci di giocare con il vocabolario (“l’aiutino” dei tempi di Tira e Molla docet), all'”indovino con una” di Sarabanda (dove Enrico Papi ha coniato anche il “mooooseca” che ancora oggi vive e lotta con noi, anche tramite social). E, per restare ai quiz, come non citare “l’accendiamo?” di Chi vuol essere milionario che fa il paio con “è la tua risposta definitiva” e un po’ anche con “only the brave“.

All’Isola dei famosi Simona Ventura si è divertita negli anni con più tormentoni, dalla “lavagnatta” al “chi vuoi che vinche“. Ed ancora a Temptation Island si sprecano gli “ho un video per te“, che suona quasi sempre spoiler delle corna per le coppie che vi partecipano. Il Grande Fratello è un mondo a parte, così come lo è Striscia la notizia (“è lui o non è lui“), dove in tempi recenti la più frequente alternanza dei conduttori ha ostacolato la formazione di veri e propri tormentoni (espediente tradizionale per i programmi comici – dalle parti di Zelig lo sanno bene). Dicevamo del Gf, dove i “vipponi” di Alfonso Signorini sembrano eguagliare i “ragazziiii” di Barbara d’Urso, che “col cuore” e con i “caffeucci” ci ha regalato gioie e soddisfazioni.