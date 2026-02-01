Tony Pitony non è un genio della musica: è uno showman, ecco perchè funziona a Sanremo

Ettore Ballarino è finito nel calderone sanremese dopo aver annunciato la collaborazione nella serata delle cover con Ditonellapiaga. Un nome del genere probabilmente lascerà molti indifferenti, ma se all’anagrafe aggiungiamo lo pseudonimo Tony Pitony cambia tutto. È l’artista più cercato su Google nelle ultime settimane: è arrivato ovunque, persino in diretta su Radio2 o al BSMT di Gianluca Gazzoli. Ballarino e Pitony sono la stessa persona, come Clark Kent e Superman.

Il primo è un uomo qualunque, l’altro il supereroe da contattare nel momento del bisogno. Pitony non ha un mantello rosso, ma una parrucca e degli occhiali stile Elvis Presley. La differenza la fanno i testi delle canzoni: il giovane artista, infatti, è un cantautore. Uno di quelli che, nel passato recente, avrebbero definito indie.

Ettore Ballarino, da cantautore a istrione

Da quando, però, la musica indipendente è diventata un fenomeno nazional popolare, Tony Pitony è diventato un rappresentante del genere pop. Il punto è che lui di tutte queste etichette se ne infischia. Canta per divertirsi e divertire. I suoi testi sono un mix di assurdità dialettiche e profondità vocale. Il talento classe 1996, infatti, vocalmente è perfetto. Preferisce, tuttavia, usare il suo estro in altro modo. Il pubblico lo ricorda e lo celebra per canzoni demenziali che prendono spunto da melodie impeccabili.

Un mix letale che, negli anni, ha fatto la differenza anche per altri rappresentanti del suo stesso genere musicale: si comincia con gli Squallor, per passare a Elio e le Storie Tese, fino ad arrivare al più contemporaneo Ruggero dei Timidi. Tutti fanno della forza dialettica e demenziale un vessillo, applicato però alla perfezione delle armonie e alla musicalità dei componimenti. Tradotto: i testi sono pesanti, sboccati, tendenti alla risata facile ma le basi musicali che li accompagnano rasentano la perfezione.

Tony Pitony, alterego per scelta

La duplice natura artistica di Tony Pitony, in grado di mescolare alto e basso sul piano musicale e dialettico, ha spiazzato e continua a spiazzare – in positivo – molti. A partire dai fan che aumentano settimana dopo settimana dentro e fuori i social. Inizialmente, però, la scena musicale (e televisiva) non lo aveva accolto benissimo. Pitony fece un’audizione a XFactor circa 6 anni fa. Nel 2020 venne scartato senza appello per aver portato una versione neomelodica di Hallelujah, l’artista venne apprezzato soltanto da Mika. Anni dopo disse che era tutto previsto: “Sapevo che non sarei passato, ma l’importante era che arrivasse un messaggio”.

Quale tipo di lezione poteva nascondere un’esibizione mediocre? Essere imperfetti è un diritto. Nell’epoca in cui tutti sono o vogliono essere protagonisti, Pitony lo è diventato proprio perchè non coltiva la smania di celebrità. Lui non è un divo, né tantomeno vuole essere definito un genio contemporaneo. Siamo davanti a un cantautore che vuole solo stupire divertendosi. Per questo si muove in un determinato modo anche sul palco.

L’importanza di sorprendere

Non bada alle copie o agli streaming. Pitony coltiva la performance: sul palco è una molla che passa la maggior parte del tempo ad arringare la folla. Il pubblico, con lui, non si annoia mai. Il cantautore di Siracusa è in grado di animare l’atmosfera a prescindere dal contesto: un vero e proprio animale da palcoscenico.

Le canzoni non sono profonde e i suoi testi non sono indispensabili, ma in questo momento – dal vivo e in televisione – c’è bisogno di lui. Un’anima senza etichette e ricca di energia che fa fruttare in termini di applausi e coinvolgimento. Ecco perché Sanremo 2026 non può evitare di averlo tra i protagonisti più attesi. La tv contemporanea, così come parte della musica attuale, è priva di elementi in grado di ragionare fuori dagli schemi.

Il successo di essere liberi

Tutti sono troppo impegnati a cercare di ottenere il successo: Pitony, invece, ama divertirsi. Per questo sta raccogliendo il giusto seguito. Non intende veicolare nuovi linguaggi o dare lezioni: vuole soltanto sfogare quello che ha dentro. Lo avrebbe fatto anche se ad ascoltarlo fossero state due persone o un circolo ricreativo.

Il Festival di Sanremo è arrivato perchè, nel 2026, c’è bisogno di una boccata di ossigeno. L’intrattenimento si nutre anche di fenomeni simili: sembrano essere arrivati dal nulla, ma tutto sono tranne che semplici meteore. Tony Pitony non è un genio, ma è la scintilla imprescindibile da cui può nascere qualcosa di nuovo.