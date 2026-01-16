Tony Dallara, morto il cantante: età, moglie e figli, la malattia. Addio all’artista

Addio a Tony Dallara, morto oggi a 89 anni. Ecco chi era il cantante di Romantica che ha fatto innamorare tante generazioni.

Lutto nel mondo della musica per la morte di Tony Dallara. Il cantante di Romantica è venuto a mancare oggi, venerdì 16 gennaio 2026, a 89 anni. La notizia della scomparsa dell’artista è stata appresa dall’AdnKronos da ambienti musicali. Indimenticabile interprete di Romantica, Tony Dallara, con il suo modo di cantare, ha cambiato il mondo della musica.

Con Romantica ha vinto il Festival di Sanremo nel 1960 in coppia con Renato Rascel. Dallara, il cui vero nome era Antonio Lardera, era originario di Campobasso ma da anni viveva a Milano dove ha costruito la sua carriera musicale. Prima di diventare uno dei grandi protagonisti della musica italiana, Tony Dallara ha svolto diversi lavori tra cui anche quello di fattorino.

Oggi, la notizia della morte di Dallara si è diffusa in pochi minuti e sui social sono tanti i messaggi di addio all’artista.

Tutto su Tony Dallara: vita privata e carriera

Considerato il re degli urlatori, Tony Dallara, all’anagrafe Antonio Lardera, era nato a Campobasso il 30 giugno 1936 ma sin da bambino lasciò la sua terra d’origine insieme ai genitori che scelsero Milano come base per la propria famiglia. A trasmettere la passione per la musica a Tony Dallara fu il padre Battista Lardera, ex corista del Teatro alla Scala.

Dopo la scuola dell’obbligo, Antonio Lardera cominciò immediatamente a lavorare prima come barista e poi come impiegato senza, però, mettere da parte la passione per la musica. Cominciò così ad esibirsi nei locali milanese insieme ad alcuni gruppi fino al 1967 quando arriva la svolta. L’assunzione come fattorino presso l’etichetta discografica Music, infatti, cambiò la sua vita.

Il direttore Walter Guertler, dopo averlo sentito cantare per caso, decise di proporgli un contratto. Lo stesso anno pubblica il brano “Come prima” che, in pochi mesi, diventa un vero fenomeno musicale. E’ l’inizio di una straordinaria carriera che non si ferma neanche tra fine degli anni Cinquanta e l’inizio dei Sessanta. Nonostante il servizio militare, Dallara pubblica una lunga serie di successi: “Ti dirò”, “Brivido blu”, “Non partir”, “Ghiaccio bollente”, “Julia”.

Il momento top della carriera arriva nel 1960 quando, in coppia con Renato Rascel, vince il Festival di Sanremo con “Romantica”, brano che trionfa anche a Canzonissima.

Accanto alla carriera, Dallara non ha trascurato gli affetti. Sposato con Patrizia, ha avuto due figlie, Lisa e Natasha. La famiglia è stata accanto all’artista che, negli ultimi anni, ha affrontato diversi problemi di famiglia arrivando a trascorrere anche un lungo periodo in coma come aveva raccontato a Mara Venier in una puntata di Domenica In nel 2024, la sua ultima apparizione televisiva.