Grande Fratello VIP 5, Tommaso Zorzi è il vincitore

Tommaso Zorzi è il vincitore della quinta edizione del Grande Fratello VIP. Nel televoto finale con Pierpaolo Pretelli, l’influencer è riuscito ad avere la meglio con il 68% dei voti contro il 32% per Pierpaolo Pretelli.

🎉 Il pubblico ha deciso che il VINCITORE di questa edizione di #GFVIP è… TOMMASO! 🎉 pic.twitter.com/3CS2nIwNWT — Grande Fratello (@GrandeFratello) March 2, 2021

Il suo percorso all’interno del reality show è stato particolarmente ricco di episodi a partire dal suo primo giorno, il 14 settembre 2020. Tra i legami più solidi costruiti nell’arco dei 6 mesi c’è sicuramente quello con Stefania Orlando, nel web le fandom dei due concorrenti si sono uniti nei cosiddetti ‘eserciti’ ribattezzandosi Zorzando.

Altro rapporto consolidato è quello con Maria Teresa Ruta, seppur rovinato poco prima dell’eliminazione della conduttrice dalla casa, poche settimane fa. Tommaso però ha avuto una spalla destra per diverso tempo, Francesco Oppini, per il quale Zorzi ha persino avuto una mezza cotta. I due sono rimasti in ottimi rapporti e anche nella finalissima di stasera hanno avuto modo di dimostrare quanto si vogliono bene.

Non solo amici, anche nemici. Dayane Mello, Franceska Pepe e Mario Ermito sono coloro che non sono andati tanto d’accordo con Tommaso. Nonostante qualche sprazzo di pace, fra lui e i tre ex concorrenti i rapporti non sono sempre stati idilliaci. In più Tommaso ha potuto recuperare un rapporto con suo padre che proprio una settimana fa gli ha recapitato una sorpresa nella casa.

Chi è Tommaso Zorzi, il vincitore del Grande Fratello VIP 5

Tommaso Zorzi è nato a Milano il 2 aprile 1995. Sta per compiere 26 anni. Ha vissuto per diversi anni a Londra dove ha studiato Business Management e ha conseguito una laurea triennale in economia. Una volta tornato a Milano, è diventato celebre grazie alla sua partecipazione alla prima edizione del docureality di MTV Riccanza trasmesso a cavallo tra il 2016 e il 2017.

Tra il 2017 e il 2018 partecipa alla seconda edizione del talent show Dance dance dance in onda su Tv8, gareggiò in coppia con Roberta Ruiu, ex componente delle Lollipop. Successivamente partecipa a Pechino Express nella settima edizione, ma si dovette ritirare dall’adventure show poiché essendo in coppia con Paola Caruso, quest’ultima scoprì di essere incinta dopo alcune puntate.

E’ stato inviato a Sanremo per La vita in diretta nel 2019, dopo è tornato nello spin-off di Riccanza intitolato Riccanza Deluxe. Lo scorso anno ha condotto il pre-show del La pupa e il secchione e viceversa su Mediaset Play.