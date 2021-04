A poche ore dal nuovo appuntamento de L’Isola dei Famosi, Tommaso Zorzi, opinionista del reality insieme a Iva Zanicchi ed Elettra Lamborghini, è al centro di diverse indiscrezioni e di un commento su di lui e sull’attuale sua prima esperienza da conduttore con Il Punto Z.

Partiamo proprio da quest’ultimo: in un’intervista pubblicata questa mattina su FqMagazine, Alfonso Signorini, direttore di Chi, nonché conduttore delle ultime due edizioni del Grande Fratello Vip, ha espresso così la sua opinione sulle opportunità professionali che Zorzi, una volta uscito dalla Casa, ha intrapreso:

Fossi stato in lui mi sarei preso un periodo di pausa dopo sei mesi intensi di reality. Così non ha fatto, la sua striscia ‘Il Punto Z’ è divertente ma non aggiunge nulla di nuovo. Secondo me Tommaso, che il talento ce l’ha, ha bisogno di una sua occasione che però va costruita, non si può improvvisare.

Parole forse non dolcissime, ma che non suonano come del tutto inaspettate, dato che quando Signorini partecipò alla seconda puntata del programma disponibile su Mediaset Play Infinity lasciò capire, per quanto le vesti da ospite gli concedessero, che non condivideva del tutto la gestione di ospitate e presenze in tv dell’influencer, con un appunto in particolare su Il Punto Z:

Dovresti fare secondo me un po’ più di show, non solo talk, perché poi quello ti viene anche bene. Ma quando avrai un programma tuo…

Un programma tutto suo però Tommaso Zorzi potrebbero averlo presto e soprattutto in un’importante fascia, quella della prima serata. Se in un’intervista rilasciata diverse settimane fa a Libero, lui stesso confermava un progetto che lo avrebbe visto coinvolto al “calar del sole”, oggi Santo Pirrotta con la sua rubrica Un santo in paradiso all’interno di Ogni Mattina ha anticipato che il programma, che Zorzi dovrebbe anche produrre con la società che ha fondato prima di entrare al GF, dovrebbe andare in onda nei prossimi mesi nel prime time di Italia 1.

In attesa di vedere se effettivamente questo progetto si concretizzerà, Pirrotta ha dato anche spazio ad alcuni rumors che vedrebbero un clima non proprio serenissimo dietro le quinte de L’Isola dei Famosi a causa di malumori che sarebbero nati nelle colleghe di Zorzi dopo aver scoperto che l’influncer avrebbe un cachet superiore al loro. Un turbinio di voci che non fa che lasciare al centro della scena il vincitore dell’ultima edizione del Grande Fratello Vip.