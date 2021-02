Tommaso Zorzi, la lettera di papà Lorenzo al Grande Fratello Vip 5 (video)

Durante la quarantunesima puntata del ‘Grande Fratello Vip 5’, Tommaso Zorzi ha ricevuto la toccante lettera di papà Lorenzo. Il manager, stasera, ha fatto pervenire un video autoprodotto con le foto ed i pensieri più dolci dedicati al figlio (Qui, il video):

“Caro Tommy

sono certo che tu sappia che ti sto seguendo in questa avventura un po’ folle e straniante che stai facendo. Lo faccio anche nei momenti strappati al lavoro, tra una riunione ed una pausa, e mi ha fatto riscoprire un piacere che, a malincuore, non vivevo da tempo e di cui ho nostalgia – la quotidianità della vita e dell’alternarsi dei tuoi umori”.

“Credo che non ci sia nulla che può fare più facile un padre di vedere il proprio figlio farsi strada nella vita con le proprie forze. Ho sempre pensato che il mio compito fosse quello di proteggerti, di farti crescere, di darti tutti gli strumenti possibili per affrontare la vita e poi lasciarti andare: nessun percorso stabilito, nessun modello da seguire. Ti ho dato piena libertà nello scegliere la tua strada, e, credimi, non è semplice per un genitore. Ma sei sempre riuscito a guadagnarti la fiducia sul campo”.

“Non ti sei mai tirato indietro quando hai avuto l’occasione di denunciare una discriminazione, di sottolineare la stupidità di certe frasi dette anche da personaggi conosciuti o di aiutare un ragazzino a prendere coraggio nel fare outing con la propria famiglia. In un mondo social che parla di cose che ‘hanno chiesto in moltissimi’ e distribuisce codici sconto c’è bisogno anche di quelli che parlano di cose che riguardano pochi e che non fanno sconto sui diritti”.

La commozione del finalista della quinta edizione del reality di Canale 5 è tangibile:

Tommaso: “Credo sia stata una delle più belle lettere che abbia mai letto. Il fatto che l’abbia scritto mio padre la rende la Lettera. Ho una voglia di riprendere il rapporto con mio padre. Ho ritrovato un bimbo che vuole stare con il suo papà. E’ il regalo più bello che mi possa fare mio padre”.