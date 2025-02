Tommaso Ottomano: chi è il musicista sul palco assieme a Lucio Corsi a Sanremo 2025

Stasera, mercoledì 12 dicembre, andrà in onda la seconda serata del ‘Festival di Sanremo 2025‘. Tra gli artisti da tenere d’occhio, troviamo Lucio Corsi che, sul palco dell’Ariston, è accompagnato da un musicista, ovvero Tommaso Ottomano.

Conosciamolo meglio:

Chi è Tommaso Ottomano a Sanremo 2025 con Lucio Corsi? Età, lavoro, Instagram

Dalla sua biografia ufficiale si apprende che “Tommaso Ottomano è un compositore, musicista, sound designer e produttore del roster Sugar Music Publishing. In Italia è noto principalmente per la sua attività di regista, strettamente legata al mondo della musica. Ha scritto e diretto molti dei videoclip più sperimentali e interessanti degli ultimi anni per artisti come Måneskin, Lucio Corsi, Jovanotti, Chiello e Baustelle, vincendo per due volte di seguito il premio come “Regista dell’anno” ai Videoclip Music Awards. Ha inoltre realizzato i cortometraggi originali “PAURA” per CAM Sugar, distribuiti da MUBI, ispirati alle colonne sonore del cinema italiano degli anni ’70. Ma Tommaso è soprattutto autore e regista di campagne pubblicitarie memorabili per marchi di moda del calibro di Prada, Gucci, Versace, Armani, Missoni, Bulgari, Roberto Cavalli e Moncler, di cui ha curato anche la parte sonora. Il suo talento musicale lo ha condotto a collaborare in qualità di musicista, produttore, compositore e art director con vari artisti della discografia italiana, tra cui Lucio Corsi (per gli ultimi due album), Ginevra e Chiello, di cui ha curato la direzione artistica dell’ultimo album e composto con lui brani come “Limone” e “Stanza 107”. La poliedricità e la tendenza alla sperimentazione di Ottomano gli consentono di operare su diversi livelli all’interno del settore creativo, mantenendo una linea artistica coerente, unica e profondamente riconoscibile”.

Ha un profilo Instagram @tommaso.ottomano che, ad oggi, conta oltre 21400 followers.

Tommaso, oltre ad essere l’autore, è il regista del videoclip ufficiale di ‘Volevo essere un duro’, il brano sanremese di Lucio Corsi, entrato nella top 5 per la giuria radio, stampa, web.

“Come sempre al fianco di mio fratello @lucio_corsi con cui ho anche scritto questa canzone fulminante e malinconica allo stesso tempo.

Ho avuto il piacere di dirigere due attori incredibili, il gatto e la volpe, @leonardo_pieraccioni e @massimoceccherinireal che si sono prestati a questa follia. Non è affatto scontato e li ringraziamo di cuore. Grazie al piccolo @alvisecimarosti per essere stato un vero duro sul set, a @laura.locatelli.moltitudini per la sua elegante professionalità e a Mariia per essere stata una vera dura anche lei.

Grazie a @borotalco.tv che ha prodotto il video e a tutto il team che ha sputato sangue per portare a casa questo piccolo film, vi voglio bene”.