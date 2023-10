Tommaso Ghiani: chi è il nuovo corteggiatore di Manuela Carriero di Uomini e Donne

Nella puntata di ieri di ‘Uomini e Donne’, Manuela Carriero ha voluto approfondire la conoscenza con un nuovo corteggiatore: si chiama Tommaso Ghiani. Ha 28 anni, è di Roma, è titolare di un’azienda di monopolio. E’ single da due anni dopo un’ultima relazione durata 7 anni. Maria De Filippi ha intravisto una certa somiglianza con Michele Longobardi, eliminato la registrazione precedente dopo un acceso confronto.

Muscoli guizzanti, voce penetrante, capelli ricci, tatuaggi in bella vista… il ragazzo ha tutte le carte in regola per fare breccia nel cuore della tronista pugliese. Ci riuscirà?

Il suo profilo Instagram @tomghiani conta quasi 14 mila followers.

Nel frattempo, però, Carlo Marini non vuole essere ‘una scelta di serie B’, o la ‘ruota di scorta’:

“Ho visto un atteggiamento che ha dimostrato un po’ quello che ha detto. E’ stato pesante nei modi. Ci sono dei modi davvero pesanti con cui ti ha definito. Mi dispiace che ti ha trattato così. E’ stato di cattivo gusto e non lo farei mai con te. Mi fa strano che nonostante sia entrato con te subito in esterna, venivi da una situazione molto save. L’hai vissuta bene, nonostante lui sia stato molto aggressivo dicendo che non hai carattere e personalità, dici, comunque, di volerci stare. Sei anche la stessa che si abbraccia a lui e ti mette le mani sul cuxo. Il sedere è tuo e ci fai quello che ti pare. Io non faccio la serie B perché non la faccio nemmeno fuori”.

Il ragazzo, ad oggi, crede che il rivale in amore, nelle prossime settimane, possa tornare in trasmissione per ricucire lo strappo con Manuela. La tronista, intervistata, poche settimane fa, dal magazine ufficiale del programma di Maria De Filippi, ha svelato l’identikit del compagno per la vita:

“Sogno di avere accanto una persona che sappia bene cosa vuole, che sappia cavarsela completamente da sola, come ho fatto io. Per me in amore conta solo la voglia di farcela. Insieme si può creare tanto anche partendo da zero. Il mio uomo, per farmi sentire tranquilla, non dovrebbe mai mentirmi. Alla prima bugia, anche stupida, non riesco più a fidarmi. Metto tutto in discussione e vivo di paranoie, mi si spegne il sorriso e la voglia di fare”.