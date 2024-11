Tommaso Franchi del Grande Fratello pronto a volare in Spagna per incontrare dal vivo Maica Benedicto: l’annuncio al Gran Hermano

Tommaso Franchi al Gran Hermano per incontrare Maica Benedicto

Nel corso della puntata di ieri del ‘Gran Hermano’, Ion Aramendi, conduttore dello speciale domenicale del reality di Telecinco, ha annunciato l’arrivo di un altro concorrente italiano in casa. Si tratta di Tommaso Franchi che, per 48 ore, volerà a Madrid per rincontrare Maica Benedicto. All’inquilino toscano verrà comunicato tutto, stasera, nel corso della nuova puntata del ‘Grande Fratello’.

La modella iberica ha confessato ai suoi compagni di viaggio che, grazie a Tommaso, è riuscita a riprovare sensazioni uniche e speciali in ambito sentimentale. Durante il collegamento della scorsa settimana, Tommaso aveva manifestato la volontà di rivedere Maica al termine dell’esperienza al ‘Grande Fratello’:

“Tra noi c’era attrazione è verissimo, eravamo molto complici. Anche se in soli due giorni c’è stato qualcosa di bello. Quando uscirò di qui vorrei rincontrarla, o vado io a Madrid oppure viene lei da me in Toscana. […] Sei bellissima! Mi manchi anche te. Quanto? Mucho. Quale canzone le dedicherei? Si chiama Albachiara, il cantante l’ha dedicata alla sua fidanzata. Di te amo i tuoi occhi, perché vedo la tua anima dal tuo sguardo”.

Nel frattempo, Tommaso e Vittoria non si nascondono più e si baciano alla luce del sole: “L’ho sempre detto dal primo confessionale che non mi piace esteticamente. Sei più bella te per me”. E lancia una proposta:

Tommaso: “Si esce, io e te. Non siamo mica costretti qui. Andiamo via da qui”

Mariavittoria: “No, tu devi vincere. Tu sei costretto qui, voglio che vinci. Chi se ne frega di tutto”.

“Si esce”

“Andiamo via da qui”

“Non siamo mica costretti”

“Io non devo fare più niente” Video imperiale da tenere in mente quando nei prossimi 5 mesi impazziranno entrambi. C’è chi prova a creare ogni modo per vincere e chi capisce che ha già la sua vittoria.#Tommavi pic.twitter.com/tqRmrNcWq1 — . (@1222AcPr) November 3, 2024

Nel frattempo, Maica (convinta di aver trovato il suo principe azzurro), nella casa iberica, continua a parlare del suo ‘amore’ tricolore: “Era super timido, in sauna ognuno era seduto da una parte”

Daniela y Maica hablan sobre la sauna y Tomasso 🤭 Maica: "Tomasso era súper tímido, él estaba sentado en un lado y yo en el otro."#GH3N 🔴 Mitele PLUS: https://t.co/3z3FRxMZuX

🔴 Mitele: https://t.co/ZDzJ2ogLff pic.twitter.com/HLAvON3Sw0 — Gran Hermano (@ghoficial) November 3, 2024

Come reagirà la donna all’avvicinamento tra i due coinquilini? Siamo vicini ad un nuovo triangolo amoroso come accaduto per Shaila – Lorenzo e Javier?

Foto | per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy