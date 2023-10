Tommasino Accardo è stato per Fiorello una spalla su cui contare. Un personaggio ben voluto dallo showman e apprezzato dal pubblico per la sua simpatia, per quell’accento siculo così marcato che gli è appartenuto e faceva spiccare nei suoi sketch. Tommasino Accardo è scomparso nella giornata di ieri, domenica 1° ottobre 2023, all’età di 84 anni.

Ha recitato in alcuni spot pubblicitari insieme a Fiorello ed è comparso anche a Stasera Pago Io, lo show Rai in onda nei primi anni 2000. A lui Rosario ha dedicato un post su X con un saluto “Ciao Tommasino” accompagnato da una foto scattata presumibilmente proprio durante una puntata di Stasera pago io.

Magari i millennials non lo ricorderanno, ma Tommasino (nato a Trapani ma vissuto a Mentana, vicino Roma) è balzato alla popolarità grazie alla partecipazione in alcuni film, soprattutto negli anni ’80. Ricordiamo, ad esempio, Mezzo destro mezzo sinistro – Due calciatori senza pallone del 1985 con Gigi Sammarchi e Andrea Roncato, Nanà del 1999 (Regia di Alberto Negrin, e Il mondo è meraviglioso del 2005 diretto da Vittorio Sindoni con Enrico Montesano. In più Accardo è stato ‘guest’ di alcuni episodi di Boris, nel 2008.

Tommasino Accardo, lo sketch da Stasera Pago Io

Sul sito ufficiale di Rai News è disponibile una clip tratta dall’edizione 2001 di Stasera Pago Io. In questo sketch, Tommasino ‘dorme’ comodamente su di un letto. Interpreta quello che potrebbe essere un principe che aspetta la sua Cenerentola: “Oh! Mi vedo sullo schermo – dice Fiorello – visto da lontano fai impressione, mamma mia! Per svegliarlo come possiamo fare adesso? Abbiamo bisogno di una Cenerentola!“.

Accorre immediatamente una signora dal pubblico. Si chiama Caroline, parla inglese, ma comprende da subito il contesto della gag. Fiorello le spiega cosa dovrebbe fare per poter risvegliare il suo amico, lei sta al gioco e lo bacia sulla guancia. Tommasino subito si risveglia avvinghiandosi alla donna tra le risate del pubblico.