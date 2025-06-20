Toffanin e Pier Silvio Berlusconi: le foto in barca (che non ti aspetti)

Da sempre molto riservati, Pier Silvio Berlusconi e Silvia Toffanin non hanno mai rivelato molti dettagli sulla propria vita personale. Negli anni sono però comparsi talvolta degli scatti di giornate trascorse insieme e in compagnia dei loro due figli. Lo stesso è accaduto ora: stanno facendo il giro del web nuove foto dei due, che hanno pensato di staccare dal caos lavorativo per un po’ e di dedicarsi qualche piacevole ora in barca. C’è però un dettaglio che non è affatto passato inosservato.

Le foto di Pier Silvio e Toffanin

A inizio luglio sarà presentata la stagione televisiva 2025/2026 del palinsesto Mediaset, e per l’occasione Pier Silvio Berlusconi ha organizzato una Serata con la Stampa, durante la quale esporrà tutte le novità introdotte sulla rete. Nel frattempo, il Vicepresidente dell’Azienda si sta godendo un po’ di meritato riposo insieme alla sua compagna di sempre, Silvia Toffanin. Lontani dai riflettori, i due hanno fatto il primo bagno della stagione a Saint-Jean-Cap-Ferrat sulla Costa Azzurra. La loro è stata un’uscita solo di coppia e senza figli. I due – che stanno insieme da ormai tanti anni e che con la loro storia hanno appassionato gli italiani – si sono dedicati al sup.

Sono stati immortalati in qualche scatto, pubblicato sul settimanale Oggi, e si è visto un Pier Silvio intento a scattarsi qualche selfie sulla barca. Nel frattempo, Toffanin appare pensierosa e con la testa altrove. Pare che Silvia abbia i piedi nell’acqua e il volto tra le mani. Sul web stanno facendo le prime ipotesi. C’è chi pensa a un momento di noia, chi a dei pensieri tristi. Nelle foto successive, si vede la coppia più affiatata che mai. Pier Silvio e Silvia nuotano insieme e si abbracciano tra le onde.

L’anniversario festeggiato insieme

25 anni insieme e ancora un amore grandissimo. Pier Silvio Berlusconi e Silvia Toffanin sono ormai una certezza del mondo dello spettacolo, e la prova la si ha avuto in qualche scatto pubblicato sul settimanale Gente. I due si baciano teneramente a bordo dello yacht di famiglia DragoLuna. Quando hanno iniziato un percorso di vita insieme, lui era un giovane manager con la voglia di ereditare un’azienda importante come Mediaset, mentre lei era una giornalista che stava muovendo i primi passi nel mondo dello spettacolo. Da quel momento entrambi sono cambiati – e cresciuti – ma di certo non hanno mai perso di vista quello che li ha sempre tenuti uniti.