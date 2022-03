Nasce per sostenere la raccolta fondi a favore di Save The Children, che sta assistendo in questo momento i bambini che fuggono insieme alle loro madri dall’Ucraina, il concerto che si terrà martedì 5 aprile in Piazza Maggiore a Bologna e che avrà come titolo Tocca a noi – Musica per la pace. L’iniziativa, che vedrà anche il supporto di Rai per il Sociale, è nata da una proposta dello scorso 27 febbraio proveniente dal duo La Rappresentante di Lista, che aveva avanzato la richiesta di un palco condiviso per “radunare artiste, musicisti, cantanti, giornalisti e pubblico attorno a un ideale comune, quello di un mondo in cui i conflitti vengano risolti senza l’uso delle armi”.

Tocca a noi – Musica per la pace: cantanti

Fra i primi cantanti la cui partecipazione è stata annunciata al concerto del prossimo 5 aprile diversi provengono, come La Rappresentante di Lista, dall’ultimo Festival di Sanremo. Fra questi compaiono sicuramente Elisa, che nei primi giorni del conflitto avevo emozionato molti con la sua interpretazione di Zombie dei The Cranberries, Gianni Morandi, che aveva preso parte, intonando C’era un ragazzo che come me amava i Beatles e i Rolling Stones, alla prima manifestazione tenutasi a Bologna contro la guerra allora appena scoppiata in Ucraina, e Noemi. Legati ancora al palco dell’Ariston, perché hanno preso parte alle ultime edizioni del Festival, anche i nomi di Diodato, Elodie, Gaia, Rancore (affiancò Daniele Silvestri nel 2019) e The Zen Circus. A loro si aggiungono ancora Fast animals and slow kids e Paolo Benvegnù; annunciate poi “molte altre sorprese”.

Tocca a noi – Musica per la pace: dove e quando vanno in onda

Il concerto sarà trasmesso in tv giovedì 7 aprile in prima serata su Rai3 (per la stessa sera è prevista anche la messa in onda radiofonica su Rai Radio 2).

Tocca a noi – Musica per la pace: chi conduce

A condurre l’evento sarà Andrea Delogu, che sarà affiancata dall’amica e compagna di Rai Radio 2 Ema Stokholma, dall’attore e drammaturgo Marco Baliani e dal giornalista Daniele Piervincenzi.

Tocca a noi – Musica per la pace: come donare

Si può contribuire alla raccolta fondi per Save the Children attraverso un sms dal valore di 2 euro al numero 45533 o con una chiamata di 5, 10 euro allo stesso numero. Si può dare il proprio contributo anche tramite il sito www.savethechildre.it/ucraina.

Tocca a noi – Musica per la pace: credits

Il programma è a cura di Massimo Martelli, che è affiancato nella scrittura da Rossella Rizzi. Il progetto editoriale è di Felice Cappa, mentre la curatrice è Giulia Morelli. La produzione esecutiva è affidata a Serena Semprini, con Corrado De Lorenzi come direttore di produzione. A dirigere la fotografia è Riccardo De Poli, coordinato dalla regia di Fabrizio Guttuso Alaimo.