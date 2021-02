Polemiche e proteste per una gaffe di Tiziano Pieri a La Giostra del Gol durante il post partita di Inter-Milan. A far infuriare i tifosi nerazzurri sono state le dichiarazioni dell’ex arbitro che ha addirittura ipotizzato la sconfitta a tavolino della squadra di Conte, dopo che questa aveva trionfato sul campo per 3 a 0.

Tutta colpa, secondo Pieri, di un errore nell’ambito delle sostituzioni:

“Molto probabilmente l’Inter ha fatto un errore, ha usato una finestra in più per i cambi. Non vorrei sbagliare. Al 78esimo è entrato Darmian insieme a Gagliardini. Primo slot. Al 79esimo è entrato Sanchez, secondo slot. Poi è entrato Young, terzo slot. Il quinto cambio, Vidal, l’ha fatto con il quarto slot che non è ammesso. Quindi potrebbe perdere la partita a tavolino“.

Nonostante lo scivolone sia andato in onda su Rai Italia, questo è in breve tempo diventato virale grazie ad una rapida diffusione sui social. Inevitabile la preoccupazione di molti interisti, subito annullata dalla corretta lettura del tabellino, pronto a confermare l’ingresso in contemporanea di Darmian, Gagliardini e Sanchez. Tradotto: tutto regolare e tre punti mai messi in discussione.

In serata sono quindi arrivate le scuse di Pieri, che ha precisato di essersi corretto pochi minuti dopo non appena essersi reso conto dell’abbaglio: “Oggi pomeriggio durante la trasmissione La Giostra del Gol ho letto un tabellino che riportava i minuti dei cambi dell’Inter. Il tabellino era sbagliato e l’ho precisato pochissimi minuti dopo durante la stessa trasmissione. Mi scuso per l’errore”.