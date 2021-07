“Mi dica una canzone con la ‘S’”, chiese Bonolis. “Sincerità”, rispose la concorrente. “Ma esiste?”, domandò a quel punto il conduttore guardandosi attorno: “Ci dica canzoni facili, signora”.

Accadde a Tira e Molla nel 1998 e la puntata è stata riproposta nei giorni scorsi su Mediaset Extra. Per gli spettatori di oggi un momento quasi surreale, che ha messo letteralmente in pratica quei paradossi temporali presenti in Ritorno al Futuro. Come un Marty McFly che vola dal 1985 al 1995 e si accorge che Goldie Wilson, sindaco della sua città, all’epoca non era altro che un inserviente del Lou’s Bar.

In fondo, dinanzi a quel ‘Sincerità’, Bonolis appare proprio come Wilson, spaesato di fronte al futuro in politica che gli propsetta McFly.

Anche perché se volessimo farci dire ora da Paolo Bonolis il titolo di una canzone che inizi con la ‘S’, la sua risposta, immediata, sarebbe quasi certamente ‘Sincerità’. Il brano, lanciato da Arisa a Sanremo nel 2009, le consentì di trionfare nella categoria delle Nuove Proposte, in un’edizione in cui Bonolis condusse e fu pure direttore artistico del Festival.

Riguardi Tira&Molla (1998) e vivi l'effetto di Ritorno al futuro, con paradossi temporali spiazzanti. A una concorrente vengono chieste canzoni con la S. La donna risponde SINCERITÀ, che all'epoca non esisteva. Arisa l'avrebbe lanciata undici anni dopo a Sanremo. Con Bonolis! pic.twitter.com/hWwvAhfeCr — Massimo Falcioni (@falcions85) July 28, 2021

Alla fine, ‘Sincerità’ venne data per buona non per una illuminazione profetica di Bonolis, ma per l’esistenza di un brano omonimo di Riccardo Cocciante, risalente al 1983. “Devono essere canzoni molto note”, osservò Stefano Jurgens, presente in veste di notaio. A renderla nota, undici anni dopo quella telefonata a Tira e Molla, ci avrebbe pensato Bonolis.

E’ la bellezza delle teche, dei viaggi nel passato, della rilettura della storia con gli occhi di adesso. Perché alla fine la messa in onda di una replica può regalare molti più spunti di quanti se ne possano immaginare. E se a tutto ci aggiungiamo il fatto che, per un istante, Bonolis sembrò canticchiare davvero tormentone di Arisa, le suggestioni sono complete.