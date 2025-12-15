Tina Cipollari, gli inizi a Uomini e Donne, il divorzio da Kikò, la dieta. 5 segreti (che forse non sai)

Una vera e propria diva della televisione italiana. Ma siamo sicuri che c’è qualcosa che non sapete sulla vulcanica Tina Cipollari.

Tina Cipollari, uno dei volti più iconici della televisione italiana, festeggia il suo compleanno. Nata a Viterbo nel 1965, la Cipollari ha costruito una carriera di successo e si è affermata come una delle personalità più riconoscibili nel panorama televisivo, grazie alla sua partecipazione a Uomini e Donne, il celebre dating show di Maria De Filippi.

Da corteggiatrice a tronista, Tina ha saputo conquistare il cuore degli italiani, diventando un simbolo di verve e di personalità esplosiva, tanto da farle guadagnare l’appellativo di “signora delle opinioniste”. Ecco qualcosa che non sapete di lei.

Tutto quello che c’è da sapere su Tina Cipollari

Prima di approdare sul piccolo schermo, Tina Cipollari viveva una vita più tradizionale. Lontana dalle luci della ribalta, lavorava come impiegata contabile in una società di costruzioni. Tuttavia, il destino aveva in serbo per lei un percorso ben diverso. Il suo debutto in televisione avviene nel 2001, quando entra nel mondo di Uomini e Donne come corteggiatrice, un’esperienza che segnerà l’inizio della sua ascesa mediatica. La sua personalità e il suo carisma non passano inosservati e, l’anno successivo, viene chiamata a vestire il ruolo di tronista, catapultandola nell’immaginario collettivo come una delle figure più spumeggianti del programma.

Nel corso degli anni, Tina Cipollari ha consolidato il suo status di opinionista, ruolo che le ha permesso di esplorare un altro lato della sua carriera televisiva. È stata, infatti, una delle prime a ricoprire questo ruolo con una personalità così forte e unica. Tra il 2002 e il 2004, Tina partecipa a Buona Domenica al fianco di Maurizio Costanzo, consolidando il suo stile unico e sempre sopra le righe.

Tina Cipollari non si è fermata alla sua carriera di opinionista. La sua voglia di mettersi alla prova l’ha portata a partecipare a diversi reality show. Nel 2004 è stata concorrente di Il Ristorante, condotto da Antonella Clerici, dove si è classificata al secondo posto, mostrando al pubblico una faccia più competitiva e determinata. Più di dieci anni dopo, nel 2016, la Cipollari ha preso parte a Pechino Express, affiancata dall’amico scrittore Simone Di Matteo. Nonostante un percorso non privo di difficoltà, la coppia è riuscita a raggiungere la finale, classificandosi quarta.

Parallelamente alla sua carriera televisiva, Tina Cipollari ha anche sviluppato una passione per la scrittura. In collaborazione con Simone Di Matteo, ha pubblicato tre romanzi: Strane forme (2013), Miti e mitomani (2014) e No Maria, io esco! (2015), opere che raccontano storie di vita, personaggi bizzarri e ironici, sempre con un pizzico del suo inconfondibile stile provocatorio.

La vita sentimentale di Tina Cipollari è stata altrettanto seguita dal pubblico. Nel 2002, durante la sua esperienza a Uomini e Donne, incontra Kikò Nalli, parrucchiere e corteggiatore nel programma, con il quale inizia una lunga storia d’amore. Dopo tre anni di relazione, i due si sposano nel 2005 e hanno tre figli. Tuttavia, nel 2018, dopo oltre 13 anni di matrimonio, la coppia si separa. Un nuovo capitolo romantico nella vita di Tina si apre a fine 2018, quando inizia una relazione con l’imprenditore fiorentino Vincenzo Ferrara, un legame che dura fino al 2020.