Tina Cipollari e Gemma Galgani litigano anche a Verissimo (video)

Ospiti dell’ultima puntata di ‘Verissimo’, in collegamento dagli studi di ‘Uomini e Donne’, Tina Cipollari e Gemma Galgani, ancora una volta, non hanno sotterrato l’ascia di guerra. La dama torinese si è interrogata sui motivi per cui, dopo oltre 12 anni, non ha trovato ancora il principe azzurro, a suo dire, anche a causa dello ‘zampino’ dell’acerrima nemica:

I miei insuccessi sono dettati dalle tue invasioni. Lei mi dipinge e mi fa passare per quella che non sono. Parla sempre male di male, arriva a dire anche cose non vere che fanno parte della sua fantasia. Mi mette in condizione di essere già penalizzata. I signori che mi vengono a conoscere non se la sentono di fare la mia conoscenza con al seguito di avere tutte le sue offese, i suoi ‘battesimi’ e tutto quello che ne consegue. Vengono offesa pesantemente. Non voglio ripeterti tutto quello che mi ha detto al mio compleanno. Io, alla mia età, porto avanti la bandiera dell’entusiasmo. Alla nostra età, la vita ci può riservare tante sorprese. Lo faccio con le mie emozioni, i miei sentimenti. Ognuno ha la sua autenticità. Questo non è condiviso. Ci metto sempre tanta gioia. Mortificata da lei.

L’opinionista del dating show di Maria De Filippi ha attaccato Gemma anche per gli interventi di chirurgia estetica che hanno modificato il suo aspetto fisico:

Forse lei pensava che questo lifting e i ritocchi estetici l’avrebbero aiutata in qualche modo a trovare questo amore. Forse era più apprezzata prima dagli uomini. Ora mettere le mani è stata un’impresa per il professore Gasparotti. A me non piace a prescindere dal contesto in cui ci siamo conosciute. Anche se era la mia vicina di casa.

La replica non si è fatta attendere:

L’ho fatto per me stessa. Per piacermi. E svegliarmi la mattina e sentirmi bene con me stessa. E piacere maggiormente anche agli uomini.

Tra le due regine del pomeriggio di Canale 5 non c’è possibilità di una pace o almeno di una tregua: